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Игрок «Краснодара» Олусегун: после матча со «Спартаком» нам грустно и неприятно

Игрок «Краснодара» Олусегун: после матча со «Спартаком» нам грустно и неприятно
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Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун поделился эмоциями после минувшего матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:1).

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Зобнин – 35'    

«После матча со «Спартаком» нам грустно и неприятно. Но уже на следующий день это должно пройти, потому что у нас осталось ещё две игры. Нам нужно находить мотивацию и верить в себя, идти дальше и работать», — сказал Олусегун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, после 28 туров РПЛ «Спартак» набрал 46 очков и занимает четвёртое место. «Краснодар» заработал 50 очков и располагается на третьей строчке.

В нынешнем сезоне Олусегун принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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