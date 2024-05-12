Игрок «Краснодара» Олусегун: после матча со «Спартаком» нам грустно и неприятно

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун поделился эмоциями после минувшего матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:1).

«После матча со «Спартаком» нам грустно и неприятно. Но уже на следующий день это должно пройти, потому что у нас осталось ещё две игры. Нам нужно находить мотивацию и верить в себя, идти дальше и работать», — сказал Олусегун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, после 28 туров РПЛ «Спартак» набрал 46 очков и занимает четвёртое место. «Краснодар» заработал 50 очков и располагается на третьей строчке.

В нынешнем сезоне Олусегун принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: