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Руслан Литвинов: «Краснодар» не удивил. Мы знали, что будет на поле

Руслан Литвинов: «Краснодар» не удивил. Мы знали, что будет на поле
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Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов поделился мнением о минувшем матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:0).

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Зобнин – 35'    

«Счёт по игре. У нас было много моментов, у них были какие-то полумоменты. Для такого матча, где играют команды, которые борются за первую тройку, закономерный результат.

Удивил ли чем-то «Краснодар»? Да нет, всё разобрали. Понимали, к чему готовиться и что будет на поле: какие атаки они будут проводить, где их сильные стороны, где слабые, поэтому особо не удивили и в целом, думаю, [мы] справились. Понятое дело, что были у них моменты, и подходы к воротам, и опасные удары, но у нас Саша Максименко выручает», — приводит слова Литвинова пресс-служба красно-белых.

Напомним, после 28 туров РПЛ «Спартак» набрал 46 очков и занимает четвёртое место. «Краснодар» заработал 50 очков и располагается на третьей строчке.

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