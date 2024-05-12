Руслан Литвинов: «Краснодар» не удивил. Мы знали, что будет на поле

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов поделился мнением о минувшем матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:0).

«Счёт по игре. У нас было много моментов, у них были какие-то полумоменты. Для такого матча, где играют команды, которые борются за первую тройку, закономерный результат.

Удивил ли чем-то «Краснодар»? Да нет, всё разобрали. Понимали, к чему готовиться и что будет на поле: какие атаки они будут проводить, где их сильные стороны, где слабые, поэтому особо не удивили и в целом, думаю, [мы] справились. Понятое дело, что были у них моменты, и подходы к воротам, и опасные удары, но у нас Саша Максименко выручает», — приводит слова Литвинова пресс-служба красно-белых.

Напомним, после 28 туров РПЛ «Спартак» набрал 46 очков и занимает четвёртое место. «Краснодар» заработал 50 очков и располагается на третьей строчке.

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