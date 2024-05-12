«Барселона» летом может расстаться с Робертом Левандовским — Sport.es

«Барселона» в ближайшее время планирует определиться с будущим нападающего Роберта Левандовского в клубе, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, в руководстве каталонцев обеспокоены высокими контрактными условиями польского форварда. В клубе рассматривают возможность по окончании нынешнего сезона расстаться с Левандовским для того, чтобы высвободить денежные средства для приобретения другого форварда.

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Отмечается, что главный тренер каталонцев Хави планирует перестроить игру «Барселоны» к следующему сезону и может не найтись место для поляка. Руководство «Барселоны» относится с уважением к Левандовскому, поэтому рассматривает и альтернативный вариант развития событий: сохранить Левандовского в составе, предложив сниженные условия заработной платы, однако маловероятно, что это устроит сторону футболиста.

Напомним, ранее в СМИ появлялось сообщение, что за следующий сезон Роберт Левандовски заработает в «Барселоне» € 32 млн до вычета налогов. В случае, если он проведёт в составе каталонцев сезон-2025/2026, то заработает ещё € 26 млн.

35-летний Левандовски выступает за «Барселону» с 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года. В нынешнем сезоне Роберт принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 24 гола и девять результативных передач.