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Тарханов: если «Балтика» возьмёт шесть очков в оставшихся играх, сможет остаться в РПЛ

Тарханов: если «Балтика» возьмёт шесть очков в оставшихся играх, сможет остаться в РПЛ
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Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о возможности сохранения прописки в Российской Премьер-Лиге калининградской «Балтикой».

«Игнашевич сказал, что не хватило мастерства и концентрации на последних минутах. Второй и третий гол «Динамо» забило из тех зон, которые «Балтика» могла перекрыть. Жалко, играла «Балтика» хорошо.

В начале чемпионата много проиграли, но потом взяли игроков — и второй круг выглядят лучше. У них осталось два матча — «Ростов» и «Локомотив». Если возьмут шесть очков, то могут остаться в РПЛ. Но там жёсткая борьба. Всем нужны очки. Такие результаты могут морально убить «Балтику», но не знаю, как руководство поведёт себя в этой ситуации», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, после 28 туров «Балтика» набрала 27 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В оставшихся двух матчах сезона команде Сергея Игнашевича предстоят игры с «Ростовом» и «Локомотивом».

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