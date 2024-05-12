Игрок «Спартака» Хлусевич: уверен, что мы ещё сыграем в еврокубках

Футболист московского «Спартака» Даниил Хлусевич высказался по поводу возможного возвращения России к турнирам под эгидой ФИФА и УЕФА. Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА с 2022 года.

«Скучаю по еврокубкам, когда их смотришь, конечно, хочется побывать там, просто хотя бы послушать гимн. Уверен, что мы ещё сыграем в еврокубках. Лучший турнир по уровню — конечно, Лига чемпионов, но хотелось бы сыграть в любом из них», — сказал Хлусевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что ситуация с отстранением российских клубов и сборных может измениться до окончания политической напряжённости на Украине.