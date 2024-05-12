Мостовой: завистники говорят, что я критикую, но я разбираюсь в футболе в 1000 раз лучше

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой ответил на критику в своей адрес.

«Мне люди, которые в футболе не разбираются, говорят: «Мостовой критикует». Почему критикую? Я в шоке просто! Я говорю, что я в футболе разбираюсь, наверное, в 1000 раз лучше, чем кто-либо другой. И мои слова потом подтверждаются. Это мои завистники (смеётся). Ужас», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, больше всего игр в своей карьере Мостовой провёл, выступая за испанскую «Сельту» в 1996-2004-х годах. В её составе он принял участие в 277 матчах во всех турнирах, в которых отметился 71 голом и 22 результативными передачами.

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