Неймар: в этом сезоне я не смог принести болельщикам радость, которую они заслуживают

32-летний крайний нападающий «Аль-Хиляля» Неймар, получивший тяжёлую травму в октябре 2023 года, рассказал о состоянии своего здоровья.

«Я чувствую себя хорошо. Мне не терпится вернуться на поле. Болельщики просто невероятны. К сожалению, я не смог принести им того счастья, которого они заслуживают, но вы можете быть уверены, что в следующем сезоне нам будет очень весело», — приводит слова Неймара журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, бразильский футболист перешёл в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ» минувшим летом. За этот период он принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. По итогам нынешнего сезона «Аль-Хиляль» стал чемпионом Саудовской Аравии.

Неймар играл в покер на телефоне, празднуя день рождения дочери: