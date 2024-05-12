Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Альмерия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Неймар: в этом сезоне я не смог принести болельщикам радость, которую они заслуживают

Неймар: в этом сезоне я не смог принести болельщикам радость, которую они заслуживают
Аудио-версия:
Комментарии

32-летний крайний нападающий «Аль-Хиляля» Неймар, получивший тяжёлую травму в октябре 2023 года, рассказал о состоянии своего здоровья.

«Я чувствую себя хорошо. Мне не терпится вернуться на поле. Болельщики просто невероятны. К сожалению, я не смог принести им того счастья, которого они заслуживают, но вы можете быть уверены, что в следующем сезоне нам будет очень весело», — приводит слова Неймара журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, бразильский футболист перешёл в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ» минувшим летом. За этот период он принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. По итогам нынешнего сезона «Аль-Хиляль» стал чемпионом Саудовской Аравии.

Неймар играл в покер на телефоне, празднуя день рождения дочери:

Материалы по теме
Экс-тренер «ПСЖ» Галтье: Месси, Неймар и Мбаппе были крайне успешны в игре и финансах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android