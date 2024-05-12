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Marca: Флориан Вирц — главная трансферная цель «Реала» на сезон-2025/2026

Marca: Флориан Вирц — главная трансферная цель «Реала» на сезон-2025/2026
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Руководство мадридского «Реала» в лице президента Флорентино Переса предприняло первые шаги по будущему трансферу 21-летнего атакующего полузащитника леверкузенского «Байера» Флориана Вирца. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, Вирц является главной трансферной целью мадридского клуба на сезон-2025/2026, поскольку футболист принял решение, что в следующем сезоне он останется в «Байере».

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в нынешнем сезоне Вирц принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 19 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

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