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«Нужно отталкиваться от себя». Литвинов — о матче Кубка России с «Балтикой»

«Нужно отталкиваться от себя». Литвинов — о матче Кубка России с «Балтикой»
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Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о предстоящем финале Пути регионов Фонбет Кубка России с «Балтикой», который состоится 14 мая.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
14 мая 2024, вторник. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На таких стадиях уже не имеет значение, какая команда тебе попадается, потому что плей-офф и полуфинал — это совсем другое. Нет смысла отталкиваться от соперника, нужно отталкиваться от себя и попытаться просто дать свой максимум и выиграть, а также постараться забить как можно скроее, с первых минут, чтобы было гораздо проще оставшиеся минуты на поле проводить», — приводит слова Литвинова пресс-служба красно-белых.

Напомним, матч «Балтика» — «Спартак» пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск.

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