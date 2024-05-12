«Нужно отталкиваться от себя». Литвинов — о матче Кубка России с «Балтикой»

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о предстоящем финале Пути регионов Фонбет Кубка России с «Балтикой», который состоится 14 мая.

«На таких стадиях уже не имеет значение, какая команда тебе попадается, потому что плей-офф и полуфинал — это совсем другое. Нет смысла отталкиваться от соперника, нужно отталкиваться от себя и попытаться просто дать свой максимум и выиграть, а также постараться забить как можно скроее, с первых минут, чтобы было гораздо проще оставшиеся минуты на поле проводить», — приводит слова Литвинова пресс-служба красно-белых.

Напомним, матч «Балтика» — «Спартак» пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск.

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