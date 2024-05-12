Юрий Сёмин назвал главную проблему «Краснодара»

Известный российский тренер Юрий Сёмин поделился мнением об игре «Краснодара» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Краснодар» не выигрывает нужные матчи, микроэпизоды, которые позволяют побеждать. Это самое важное. У них есть всё, чтобы в этом году стать чемпионами. У них хороший подбор игроков, условия, полный стадион болельщиков, но в ответственных матчах не играют на 100% своих возможностей.

У них не получается сыграть через не могу. В нужный момент, когда нужно забить решающий гол, они не забивают. Наверное, это и есть проблема «Краснодара». У них самая плохая ситуация из трёх команд, которые претендуют на чемпионство», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, после 28 туров чемпионата России «Спартак» набрал 46 очков и занимает четвёртое место. «Краснодар» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 50 очков и располагается на второй строчке.