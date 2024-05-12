Червиченко: назначение Мусаева выбило «Краснодар» из чемпионства, он тренер без стержня

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о главном тренере «Краснодара» Мураде Мусаеве.

«Я думаю, что «Краснодар» из чемпионской гонки выбил не «Спартак», а решение убрать Ивича и назначить Мусаева. Я ещё тогда сказал, что краснодарские амбиции закончились. Мне кажется, что у «Краснодара» тренер без стрежня и команда без синдрома «умереть, но победить». Если идёт игра, то они играют, а если не идёт, то нет.

По настрою и желанию биться и умирать на поле «Спартак» был лучше «Краснодара». По тому, как «Спартак» шёл в единоборства, убивался и даже симулировал, было видно, что команда хочет победить. А у «Краснодара» такого не было», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.