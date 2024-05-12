Непомнящий: досадно, что «Балтика» может покинуть РПЛ — удача отвернулась от них

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о минувшем матче 28-го тура РПЛ, в котором «Динамо» обыграло «Балтику» со счётом 3:2.

«Это чудо из чудес, что «Динамо» забило два гола в компенсированное время. Приветствую игроков «Динамо», тренеров, которые уже финишируют в чемпионате и обгоняют. С другой стороны, хочется похвалить «Балтику». Сожалею, что такая команда стоит на вылет. Это очень досадно для меня, что такая команда может покинуть РПЛ в этом году. Несправедливо. Они могут обыграть любую команду, но удача отвернулась от них. Если бы выиграли у «Динамо», могли себя обезопасить. Сейчас надо будет биться. Не факт, что им удастся», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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