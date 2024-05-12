Глава совдира «Динамо»: проверяем родословную Нгамалё, нашли прабабку вуду

Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой». Напомним, встреча, проходившая на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде, завершилась победой москвичей со счётом 3:2.

«Оценивать как‑то игру не хочется. Мы делаем что‑то такое, что нравится вот там наверху, и нам за это воздаётся.

Нгамалё вторую игру подряд приносит победу на последней минуте? Мы сейчас проверяем его родословную. Нашли прабабку вуду или какие‑то другие африканские верования, которые я не могу выговорить, — сказал Гафин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после этой победы «Динамо», набрав 53 очка, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 после 28 туров. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 51 очко. Замыкает тройку лидеров «Краснодар», имеющий в своём активе 50 очков.