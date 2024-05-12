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Глава совдира «Динамо»: проверяем родословную Нгамалё, нашли прабабку вуду

Глава совдира «Динамо»: проверяем родословную Нгамалё, нашли прабабку вуду
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Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой». Напомним, встреча, проходившая на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде, завершилась победой москвичей со счётом 3:2.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 21:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3'     1:1 Энрикес – 32'     2:1 Капленко – 68'     2:2 Фернандес – 90+3'     2:3 Нгамалё – 90+9'    

«Оценивать как‑то игру не хочется. Мы делаем что‑то такое, что нравится вот там наверху, и нам за это воздаётся.

Нгамалё вторую игру подряд приносит победу на последней минуте? Мы сейчас проверяем его родословную. Нашли прабабку вуду или какие‑то другие африканские верования, которые я не могу выговорить, — сказал Гафин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после этой победы «Динамо», набрав 53 очка, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 после 28 туров. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 51 очко. Замыкает тройку лидеров «Краснодар», имеющий в своём активе 50 очков.

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