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«Реалу» вручили чемпионский кубок Ла Лиги, ставший 36-м титулом для клуба

«Реалу» вручили чемпионский кубок Ла Лиги, ставший 36-м титулом для клуба
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Мадридскому «Реалу» был вручён кубок за победу в испанской Примере сезона-2023/2024. Вручение трофея состоялось на клубной базе команды.

Напомним, «Королевский клуб» оформил чемпионство досрочно. Это произошло после матча 34-го тура Ла Лиги с «Кадисом» (3:0), который состоялся 4 мая, а также после поражения «Барселоны» в игре с «Жироной» (2:4) в том же туре. На текущий момент после 35 туров мадридский клуб набрал 90 очков.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Данный трофей стал 36-м чемпионским титулом для «Реала».

Сегодня, 12 мая, пройдёт празднование чемпионства, которое состоится у фонтана «Сибелес» в Мадриде, где «Реал» традиционно отмечает завоевание трофеев.

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