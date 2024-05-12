Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Альмерия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кордоба: у меня контракт с «Краснодаром», не хочу говорить о будущем

Кордоба: у меня контракт с «Краснодаром», не хочу говорить о будущем
Комментарии

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба ответил на вопрос о своём будущем в стане «быков».

«Не хочу говорить о моём будущем. У меня ещё есть контракт с «Краснодаром», — сказал Кордоба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Кордоба перешёл в «Краснодар» из «Герты» летом 2021 года.

В нынешнем сезоне 31-летний нападающий принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и пятью результативными передачами. В общей сложности Кордоба провёл на поле 2444 минуты. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Материалы по теме
Эксклюзив
Кордоба: в ситуации «Краснодара» неуместно говорить о тренере — мы сами отдали титул
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android