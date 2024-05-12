Кордоба: у меня контракт с «Краснодаром», не хочу говорить о будущем

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба ответил на вопрос о своём будущем в стане «быков».

«Не хочу говорить о моём будущем. У меня ещё есть контракт с «Краснодаром», — сказал Кордоба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Кордоба перешёл в «Краснодар» из «Герты» летом 2021 года.

В нынешнем сезоне 31-летний нападающий принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и пятью результативными передачами. В общей сложности Кордоба провёл на поле 2444 минуты. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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