«Чайка» потребовала от арбитра пройти проверку на полиграфе

Футбольный клуб «Чайка» обратился с официальным заявлением с жалобой на судейство в матче 13-го тура этапа 2 группы «Золото» Второй лиги с «Челябинском». По итогам этой встречи, проходившей на стадионе «Центральный» в Челябинске, «Чайка», играя в меньшинстве после удаления своего футболиста на 36-й минуте матча, потерпела разгромное поражение со счётом 5:0.

«Считаем важным донести до всей футбольной общественности – болельщиков, журналистов, блогеров, тренеров, специалистов – факты странных судейских процессов, происходящих во Второй лиге А «Золото».

В матче 13-го тура «Челябинск» – «Чайка» судья встречи Ярослав Хромей на 36-й минуте показал вторую жёлтую карточку Святославу Кожедубу, оставив «Чайку» в меньшинстве. Перед этим эпизодом защитник «Челябинска» в попытке отобрать мяч у Кожедуба, сфолил, но Хромей проигнорировал нарушение правил. А когда Святослав просто спросил у лайнсмена: «Сколько можно?» — сразу же достал вторую жёлтую, тем самым сломав игру.

Все специалисты в один голос признают, что реформа Второй лиги в целом и турнир в «золоте» в частности пошли на благо российскому футболу. Возросла конкуренция, матчи стали зрелищными и непредсказуемыми с точки зрения спортивного результата, появилось много ярких футболистов, вырос уровень спортивной борьбы. А вот вырос ли уровень судейства в лиге – большой вопрос. Мы много говорим о прогрессе нашего футбола, с удовольствием следим за развязкой в чемпионской гонке в Премьер-Лиге, но не обращаем внимания на процессы, которые имеют место во Второй лиге, где результат зачастую по-прежнему решается не на футбольном поле, а в судейской комнате. Мы категорически против этого. Сегодня от Хромея пострадала «Чайка», завтра это будет другой клуб. Эту систему нужно искоренять. Назначать более компетентных арбитров на важные матчи, внедрять VAR и прочее, но однозначно пора что-то предпринимать, иначе все реформы окажутся пшиком.

Борьба за призовую тройку в «золоте» выходит в критическую фазу, и такие ошибки, какие допустил арбитр Хромей, неприемлемы. Мы не знаем, чем руководствовался судья, удаляя футболиста на 36-й минуте при равной игре команд. Давайте теперь всех за разговоры выгонять с поля! И если он и его помощники честны перед футболом, ФК «Чайка» предлагает всей бригаде пройти проверку на полиграфе. Мы же, в свою очередь, обратимся в Экспертно-судейскую комиссию РФС за разъяснением решений Ярослава Хромея в ключевых моментах, повлиявших на итог матча «Челябинск» – «Чайка», — гласит заявление на официальном сайте «Чайки».

После 12 туров второго этапа группы «Золото» Второй лиги «Чайка» занимает четвёртое место, набрав 18 очков.