Роберто Фернандес: перед матчем с «Балтикой» знали, что «Зенит» и «Краснодар» проиграли

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес поделился мнением о минувшем матче 28-го тура чемпионата России с калининградской «Балтикой» (2:3).

— Какие эмоции после победы?

— Радость, удовлетворение. Довольно сложная игра, мы проявили характер и одержали эту важную победу.

— Следите ли в команде за игрой «Зенита» и «Краснодара»?

— Да, в курсе. Мы были сконцентрированы на нашей игре, но перед матчем с «Балтикой» знали, что наши конкуренты проиграли, и старались сделать всё, чтобы победить, — приводит слова Фернандеса «РБ Спорт».

После 28 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Динамо», набравшее 53 очка. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 51 очко. Замыкает тройку лидеров «Краснодар», имеющий в своём активе 50 очков.

В нынешнем сезоне Фернандес принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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