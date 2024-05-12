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Роберто Фернандес: перед матчем с «Балтикой» знали, что «Зенит» и «Краснодар» проиграли

Роберто Фернандес: перед матчем с «Балтикой» знали, что «Зенит» и «Краснодар» проиграли
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Защитник «Динамо» Роберто Фернандес поделился мнением о минувшем матче 28-го тура чемпионата России с калининградской «Балтикой» (2:3).

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 21:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3'     1:1 Энрикес – 32'     2:1 Капленко – 68'     2:2 Фернандес – 90+3'     2:3 Нгамалё – 90+9'    

— Какие эмоции после победы?
— Радость, удовлетворение. Довольно сложная игра, мы проявили характер и одержали эту важную победу.

— Следите ли в команде за игрой «Зенита» и «Краснодара»?
— Да, в курсе. Мы были сконцентрированы на нашей игре, но перед матчем с «Балтикой» знали, что наши конкуренты проиграли, и старались сделать всё, чтобы победить, — приводит слова Фернандеса «РБ Спорт».

После 28 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Динамо», набравшее 53 очка. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 51 очко. Замыкает тройку лидеров «Краснодар», имеющий в своём активе 50 очков.

В нынешнем сезоне Фернандес принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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