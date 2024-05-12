Кирьяков: бог даёт «Динамо» шанс на чемпионство, упускать его будет неправильно

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался об участии московского «Динамо» в чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Когда ты вытаскиваешь две такие тяжелейшие игры на последних минутах, сам бог даёт «Динамо» шанс на титул. Это чемпионские игры, чемпионские возвращения. Уметь переламывать игры в свою пользу в самой концовке — дорогого стоит. Так выигрываются титулы. Вспомните финал Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Бавария», когда в самом конце всё перевернулось.

Сейчас всё зависит только от «Динамо». Упускать такой шанс будет неправильно, потом будешь винить самого себя. «Динамо» как никогда близко к чемпионству, наверное, после 1986 года. Сейчас надо выжимать максимум в оставшихся матчах. Игра с «Краснодаром» будет определяющей. Всё в руках «Динамо». Есть небольшой гандикап и нужно воспользоваться этой ситуацией», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, «Динамо», набрав 53 очка, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 после 28 туров. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 51 очко. Замыкает тройку лидеров «Краснодар», имеющий в своём активе 50 очков.