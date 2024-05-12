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В «Динамо» ответили на вопрос о будущем Константина Тюкавина в команде

В «Динамо» ответили на вопрос о будущем Константина Тюкавина в команде
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Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал будущее нападающего Константина Тюкавина в московской команде.

«Наша позиция такая: мы, естественно, не горим желанием отдавать своего форварда и футболиста, который привлекает аудиторию. Мы его не будем активно куда‑то предлагать. Но случиться может всякое. У Кости есть определённые условия контракта, по которым он может уйти. Однако мы заинтересованы, чтобы он играл за нас и приносил как можно больше пользы», — приводит слова Гафина «Матч ТВ».

Напомним, в нынешнем сезоне 21-летний Тюкавин принял участие в 36 матчах во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счёт 17 голов и 10 результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн. Действующее соглашение между московским клубом и нападающим рассчитано до 30 июня 2028 года.

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