Дмитрий Черышев: налог на легионеров — это вообще неправильно

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев поделился мнением о потенциальном введении налога на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

«Нам нужна конкуренция, чтобы наши ребята доказывали свою состоятельность. Когда будет конкуренция, тогда будет и продвижение вперёд. Если мы берём какого-то легионера, то стараемся закрыть зону, в которой есть проблемы. Но теперь будем смотреть, сколько минут он может сыграть и когда его заменить, чтобы не платить лишнего? Это вообще неправильно. Всё решает федерация, но если мы берём игрока, то для того, чтобы он играл, а не на лавочке сидел», — приводит слова Черышева «РБ Спорт».

Напомним, согласно данному проекту, клубы будут платить от 5 до 10 тысяч рублей за каждую минуту, проведённую иностранцем на поле. Сумма налога будет зависеть от возраста легионера. Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов подтверждал, что подобная инициатива будет рассмотрена.

После 30 туров Мелбет Первой лиги «Шинник» набрал 41 очко и занимает 12-е место. В следующем туре подопечные Черышева сыграют со «СКА-Хабаровск». Матч состоится 12 мая.

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