AS: в «Реале» рассчитывают, что Кроос продлит контракт по окончании сезона

Мадридский «Реал» предложил 34-летнему полузащитнику Тони Кроосу продлить его контракт, заканчивающийся грядущим летом, ещё на один сезон. Об сообщает AS.

По информации источника, в мадридском клубе царит оптимизм относительно будущего Крооса. «Реал» верит, что немецкий футболист пролонгирует трудовое соглашение сразу же после того, как завершится нынешний сезон. Подчёркивается, что Кроос чувствует себя важной частью «сливочных».

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Немецкий футболист выступает за мадридский клуб с 2014 года. За этот период он принял участие в 461 матче во всех турнирах (28 голов и 97 ассистов). Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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