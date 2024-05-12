Гафин: «Динамо» не надо говорить, что после игры с «Балтикой» родилась чемпионская команда

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос, какие он испытывает эмоции после минувшего матча 28-го тура чемпионата России с «Балтикой» (2:3).

«Эмоций сейчас нет никаких. Они все выплеснулись во время нашей очередной сумасшедшей игры. После матча осталось только удовлетворение от достижения результата. А ещё — понимание, что после таких результатов, как в матчах с «Балтикой», «Сочи» и «Зенитом», мы должны сделать ещё два шага.

Можно ли сказать, что после матча с «Балтикой» родилась чемпионская команда? Нам, футбольному клубу «Динамо», так говорить точно не надо. А вам, журналистам, самим решать, что говорить», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Напомним, после 28 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Динамо», набравшее 53 очка. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 51 очко. Замыкает тройку лидеров «Краснодар», имеющий в своём активе 50 очков.

В 29-м туре РПЛ бело-голубые встретятся с «Крыльями Советов». Матч состоится 18 мая в 14:00 мск. В 30-м туре московский клуб сыграет с «Краснодаром». Встреча состоится 25 мая в 16:30 мск.

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