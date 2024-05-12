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Джон Кордоба высказался о безголевой серии «Краснодара»

Джон Кордоба высказался о безголевой серии «Краснодара»
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал голевую «засуху» своей команды в последних матчах нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги. В последний раз «горожане» в матче 21-го тура чемпионата в ворота «Балтики» (3:2).

«Не знаю, почему уже три игры не можем забить. Думаю, нам не хватает везения. Мы понимаем, насколько сложно будет стать чемпионами. Но нам надо продолжать упорно работать. Последние игры не дадутся легко, будет сложно. Остаётся только продолжать работать до конца чемпионата», — сказал Кордоба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, после 28-и туров «Краснодар» заработал 50 очков и располагается на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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