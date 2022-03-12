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Как санкции Великобритании против Романа Абрамовича ударили по «Челси» и самим британцам — сколько денег потеряет клуб

«Челси» установили «прожиточный минимум». Сколько денег потеряет клуб из-за санкций
Полина Куимова
«Челси» установили «прожиточный минимум»
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Санкции против Абрамовича ударили по простым британцам.

«Челси» оказался в сложнейшей ситуации: санкции, наложенные правительством Великобритании на Романа Абрамовича, поставили под угрозу функционирование клуба. Чтобы этого не произошло, государство выдало специальную лицензию, которая позволяет продолжать работу в условиях замороженных счетов. «Челси» разрешили получать платежи от ФА, АПЛ и УЕФА, но использовать эти деньги всё равно нельзя. Они заблокированы, как и счета Абрамовича.

Это грозит клубу тяжёлым кризисом – в условиях таких ограничений жизнеспособность «Челси» снизилась в десятки раз: на установленные правительством минимумы прожить долго не получится.

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Сколько потеряет «Челси» по оценкам?

– Не менее £ 3 млн от продажи билетов. «Стэмфорд Бридж» вмещает 40 834 болельщиков, при этом держателей абонементов около 28 000 – остальное, включая гостевые билеты, находится в открытой продаже. На ближайшие два домашних матча билеты уже распроданы, но если проблема не решится, но за три оставшихся матча на «Стэмфорде» клуб потеряет порядка £ 2 млн. Как утверждает исследование OLBG, средние потери «Челси» от непроданных билетов составят £ 603 198 за игру.

В пандемийный сезон-2020/2021 выручка от матчдэй составила £ 7,7 млн, а в сезоне-2019/2020 – £ 54,5 млн.

– От £ 12 млн до £ 14 млн за продажу мерча. Цена футболок – £ 69,95 за обычную или £ 84,95 с нанесением. Даже при грубом подсчёте (без учёта другой атрибутики) потери огромны. «У нас осталось пять домашних матчей, так что это £ 10 млн, плюс, может быть, один или два матча Лиги чемпионов, это от £ 12 млн до £ 14 млн», – заявил Independent член совета болельщиков «Челси» Дэн Сильвер.

Коммерческая выручка клуба в сезоне-2020/2021 составила £ 153,6 млн, в сезоне-2019/2020 – £ 170,4 млн.

– £ 540 млн от ухода Nike. В 2016 году «Челси» и Nike подписали 15-летнее соглашение о сотрудничестве на £ 900 млн. Если экипировщик откажется работать с «Челси», клуб недополучит £ 540 млн.

– Миллионы от спонсоров. Титульный спонсор «Челси» уже объявил о приостановке соглашения, согласно которому телекоммуникационная компания платила клубу £ 40 млн в год. На очереди Hyundai: южнокорейская автомобильная компания заключила в 2018 году пятилетнюю сделку с клубом на сумму £ 10 млн в год. Сейчас корпорация «оценивает ситуацию».

Всего у «Челси» 16 спонсоров, включая Trivago, Yokohama Tyres, Vitality, Hublot, Cadbury и Singh.

– Потеря игроков. Летом истекают контракты у восьми футболистов:

  • Антонио Рюдигера;
  • Сауля Ньигеса;
  • Андреаса Кристенсена;
  • Сесара Аспиликуэты;
  • Чарли Мусонды-мл.;
  • Дэниела Дринкуотера;
  • Абдула Рахман Баба;
  • Джейка Кларк-Салтера.

Продлить их нельзя – только при условии, что соответствующее соглашение было достигнуто до 10 марта. Приобрести новых футболистов тоже не получится.

Ещё одна угроза, помимо финансовой, – это удар по британцам, которые работают в клубе и фан-шопе. Порядка 1000 человек могут лишиться работы. «Правительство, похоже, не учло, какое влияние это может оказать на граждан Великобритании, работающих в клубе, — сказал источник изданию The Athletic. – Мы уже видели, как работников клубного магазина отправили домой. Люди могут потерять работу в результате действий нашего собственного правительства».

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Сейчас единственный вариант спасти клуб от краха – как можно скорее найти ему нового владельца. Лицензия с исключениями, выданная «Челси», перестанет действовать 31 мая – после этого момента никто не сможет гарантировать функционирование клуба. При этом продать «Челси» не получится – только передать кому-то бесплатно: согласно условиям со стороны государства, российский бизнесмен не может получить прибыль со сделки.

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Теги Футбол Англия Челси •••

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Источник: «Чемпионат»

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