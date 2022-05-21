Кокорин мчит с «Фиорентиной» в еврокубки! А что «Аталанта» с Миранчуком? LIVE Серии А

📍 Алексей Миранчук и Александр Кокорин: как провели текущий сезон

📌 А пока давайте вспомним, как у наших легионеров сложился этот год.

💪 Алексей Миранчук («Аталанта»)

В этом сезоне получил рекордное количество времени в Серии А — перед заключительным туром у него 764 сыгранные минуты. Миранчук забил два гола («Вероне» и «Сампдории») в текущем розыгрыше и сделал четыре результативные передачи. Алексей сыграл 19 матчей в сезоне (семь раз выходил с первых минуты и 12 раз на замену). Если оценивать пять его последних игр, то у него только 36 сыгранных минут с «Салернитаной».

😕 Александр Кокорин («Фиорентина»)

У российского нападающего всё печально. Кокорин выходил на поле шесть раз (все — на замену) и результативными действиями не отметился. На его счету 49 минут в Серии А и 76 в Кубке Италии.