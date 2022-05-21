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«Фиорентина» — «Ювентус». Платная прямая трансляция
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21:45 Мск
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Италия — серия А, последний 38-й тур по футболу 22 мая 2022 — прямая онлайн-трансляция

Кокорин мчит с «Фиорентиной» в еврокубки! А что «Аталанта» с Миранчуком? LIVE Серии А
Павел Прохоров
Онлайн последнего тура Серии А
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«Милан» может стать победителем турнира впервые за 11 лет.

Привет, друзья! До завершения чемпионата Италии остался всего один тур, при этом до сих пор непонятно, кто станет победителем турнира. На чемпионский титул претендуют оба миланских клуба, между ними всего два очка. У «Милана» есть прекрасная возможность вернуть скудетто впервые с 2011 года — для этого достаточно не проиграть на выезде «Сассуоло». «Интер» рассчитывает, что соседи потерпят поражение, но при этом нужно самим во что бы то ни стало обыграть «Сампдорию».

Италия делегирует в Европу семь клубов, шесть из них уже известны. На последнюю путёвку рассчитывают «Аталанта» (там играет Алексей Миранчук) и «Фиорентина» (там числится Александр Кокорин). Кто-то из них точно останется без еврокубков. Присоединяйтесь к нашей трансляции, будет интересно.

🎬 Гол Джованни Симеоне. «Лацио» — «Верона» — 0:1 «Лацио» сократил отставание в счёте «Верона» увеличила разрыв счёта в матче с «Лацио» «Верона» открыла счёт в матче с «Лацио» 📎 Стартовые составы команд на матчи вечера 📍 Алексей Миранчук и Александр Кокорин: как провели текущий сезон 📝 Расписание второго дня заключительного тура Серии А
Live Павел Прохоров

🎬 Гол Джованни Симеоне. «Лацио» — «Верона» — 0:1

А вот и первый гол матча «Лацио» — «Верона».

22:11 Павел Прохоров

👀 В параллельных играх пока не так жарко. «Аталанта» действует в агрессивной манере, отличный шанс забить был у Дувана Сапаты, но спас вратарь. Что касается «Фиорентины» и «Ювентуса», то команды осторожничают и за 20 минут нанесли один удар на двоих.

22:05 Павел Прохоров

«Лацио» сократил отставание в счёте

⚽️ 🔥 И тут же ответ «Лацио»! Жовани Кабрал не оставил никаких шансов Алессандро Берарди. Какая жаришка — 1:2 к 16-й минуте.

22:03 Павел Прохоров

«Верона» увеличила разрыв счёта в матче с «Лацио»

⚽️ Вау! 2:0. Что творит «Верона»? Кевин Ласанья забил второй гол «Вероны».

21:56 Павел Прохоров

«Верона» открыла счёт в матче с «Лацио»

⚽️ Гол! Дарко Лазович нашёл в штрафной площади Джованни Симеоне, который головой отправил мяч ворота.

🆚 «Лацио» — «Верона» — 0:1, шестая минута.

21:47 Павел Прохоров

🔔 Стартовали все три матча! Следим.

21:30 Павел Прохоров

📎 Стартовые составы команд на матчи вечера

🧐 А вот и стартовые составы команд!

«Лацио» — «Верона»

«Лацио»: Стракоша (в), Марушич, Ачерби, Филипе, Лаццари, Башич, Катальди, Милинкович-Савич, Цаканьи, Кабрал, Андерсон.

«Верона»: Берарди (в), Шутало, Коппола, Чеккерини, Фараони, Велозу, Онгла, Лазович, Капрари, Ласанья, Симеоне.

«Аталанта» — «Эмполи»

«Аталанта»: Хуссо (в), Джимсити, Паломино, Дзаппакоста, Хатебур, де Рон, Фройлер, Копмейнерс, Пашалич, Бога, Сапата.

«Эмполи»: Викарио (в), Какачей, Луперто, Вити, Стоянович, Бандинелли, Аслани, Журовский, Хендерсон, Ла Мантия, Кутроне.

«Фиорентина» — «Ювентус»

«Фиорентина»: Терраччано (в), Бираги, дос Сантос, Миленкович, Венути, Дункан, Амрабат, Бонавентура, Сапонара, Пёнтек, Гонсалес.

«Ювентус»: Перин (в), де Лигт, Кьеллини, Бонуччи, Сандро, Рабьо, Локателли, Миретти, Бернардески, Кин, Дибала.

21:19 Павел Прохоров

📍 Алексей Миранчук и Александр Кокорин: как провели текущий сезон

📌 А пока давайте вспомним, как у наших легионеров сложился этот год.

💪 Алексей Миранчук («Аталанта»)

В этом сезоне получил рекордное количество времени в Серии А — перед заключительным туром у него 764 сыгранные минуты. Миранчук забил два гола («Вероне» и «Сампдории») в текущем розыгрыше и сделал четыре результативные передачи. Алексей сыграл 19 матчей в сезоне (семь раз выходил с первых минуты и 12 раз на замену). Если оценивать пять его последних игр, то у него только 36 сыгранных минут с «Салернитаной».

😕 Александр Кокорин («Фиорентина»)

У российского нападающего всё печально. Кокорин выходил на поле шесть раз (все — на замену) и результативными действиями не отметился. На его счету 49 минут в Серии А и 76 в Кубке Италии.

21:10 Павел Прохоров

⚡️ Миранчук и Кокорин начнут свои матчи в запасе.

21:05 Павел Прохоров

📝 Расписание второго дня заключительного тура Серии А

Пока все наслаждались последними матчами РПЛ одна встреча в Серии А уже состоялась. «Болонья» обыграла на выезде «Дженоа» (1:0) благодаря голу Муса Барроу. Впрочем, самые интересные матчи впереди – все они стартуют сегодня в 21:45 по московскому времени.

⚽️ «Чемпионат» проведёт для вас онлайн трансляцию всех трёх матчей:

🔵⚫️ «Аталанта» – «Эмполи». Сыграет ли команда Алексея Миранчука в следующем сезоне еврокубков?

💙 «Лацио» – «Верона». Окажется ли «Лацио» выше «Ромы»?

💜 «Фиорентина» – «Ювентус». Александр Кокорин попадёт с «фиалками» в Лигу конференций?

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