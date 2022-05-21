Кокорин мчит с «Фиорентиной» в еврокубки! А что «Аталанта» с Миранчуком? LIVE Серии А

Привет, друзья! До завершения чемпионата Италии остался всего один тур, при этом до сих пор непонятно, кто станет победителем турнира. На чемпионский титул претендуют оба миланских клуба, между ними всего два очка. У «Милана» есть прекрасная возможность вернуть скудетто впервые с 2011 года — для этого достаточно не проиграть на выезде «Сассуоло». «Интер» рассчитывает, что соседи потерпят поражение, но при этом нужно самим во что бы то ни стало обыграть «Сампдорию».
Италия делегирует в Европу семь клубов, шесть из них уже известны. На последнюю путёвку рассчитывают «Аталанта» (там играет Алексей Миранчук) и «Фиорентина» (там числится Александр Кокорин). Кто-то из них точно останется без еврокубков. Присоединяйтесь к нашей трансляции, будет интересно.
🎬 Гол Джованни Симеоне. «Лацио» — «Верона» — 0:1
А вот и первый гол матча «Лацио» — «Верона».
👀 В параллельных играх пока не так жарко. «Аталанта» действует в агрессивной манере, отличный шанс забить был у Дувана Сапаты, но спас вратарь. Что касается «Фиорентины» и «Ювентуса», то команды осторожничают и за 20 минут нанесли один удар на двоих.
«Лацио» сократил отставание в счёте
⚽️ 🔥 И тут же ответ «Лацио»! Жовани Кабрал не оставил никаких шансов Алессандро Берарди. Какая жаришка — 1:2 к 16-й минуте.
«Верона» увеличила разрыв счёта в матче с «Лацио»
⚽️ Вау! 2:0. Что творит «Верона»? Кевин Ласанья забил второй гол «Вероны».
«Верона» открыла счёт в матче с «Лацио»
⚽️ Гол! Дарко Лазович нашёл в штрафной площади Джованни Симеоне, который головой отправил мяч ворота.
🆚 «Лацио» — «Верона» — 0:1, шестая минута.
🔔 Стартовали все три матча! Следим.
📎 Стартовые составы команд на матчи вечера
🧐 А вот и стартовые составы команд!
«Лацио» — «Верона»
«Лацио»: Стракоша (в), Марушич, Ачерби, Филипе, Лаццари, Башич, Катальди, Милинкович-Савич, Цаканьи, Кабрал, Андерсон.
«Верона»: Берарди (в), Шутало, Коппола, Чеккерини, Фараони, Велозу, Онгла, Лазович, Капрари, Ласанья, Симеоне.
«Аталанта» — «Эмполи»
«Аталанта»: Хуссо (в), Джимсити, Паломино, Дзаппакоста, Хатебур, де Рон, Фройлер, Копмейнерс, Пашалич, Бога, Сапата.
«Эмполи»: Викарио (в), Какачей, Луперто, Вити, Стоянович, Бандинелли, Аслани, Журовский, Хендерсон, Ла Мантия, Кутроне.
«Фиорентина» — «Ювентус»
«Фиорентина»: Терраччано (в), Бираги, дос Сантос, Миленкович, Венути, Дункан, Амрабат, Бонавентура, Сапонара, Пёнтек, Гонсалес.
«Ювентус»: Перин (в), де Лигт, Кьеллини, Бонуччи, Сандро, Рабьо, Локателли, Миретти, Бернардески, Кин, Дибала.
📍 Алексей Миранчук и Александр Кокорин: как провели текущий сезон
📌 А пока давайте вспомним, как у наших легионеров сложился этот год.
💪 Алексей Миранчук («Аталанта»)
В этом сезоне получил рекордное количество времени в Серии А — перед заключительным туром у него 764 сыгранные минуты. Миранчук забил два гола («Вероне» и «Сампдории») в текущем розыгрыше и сделал четыре результативные передачи. Алексей сыграл 19 матчей в сезоне (семь раз выходил с первых минуты и 12 раз на замену). Если оценивать пять его последних игр, то у него только 36 сыгранных минут с «Салернитаной».
😕 Александр Кокорин («Фиорентина»)
У российского нападающего всё печально. Кокорин выходил на поле шесть раз (все — на замену) и результативными действиями не отметился. На его счету 49 минут в Серии А и 76 в Кубке Италии.
⚡️ Миранчук и Кокорин начнут свои матчи в запасе.
📝 Расписание второго дня заключительного тура Серии А
Пока все наслаждались последними матчами РПЛ одна встреча в Серии А уже состоялась. «Болонья» обыграла на выезде «Дженоа» (1:0) благодаря голу Муса Барроу. Впрочем, самые интересные матчи впереди – все они стартуют сегодня в 21:45 по московскому времени.
⚽️ «Чемпионат» проведёт для вас онлайн трансляцию всех трёх матчей:
🔵⚫️ «Аталанта» – «Эмполи». Сыграет ли команда Алексея Миранчука в следующем сезоне еврокубков?
💙 «Лацио» – «Верона». Окажется ли «Лацио» выше «Ромы»?
💜 «Фиорентина» – «Ювентус». Александр Кокорин попадёт с «фиалками» в Лигу конференций?
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