Упустит ли «Милан» чемпионство, а Миранчук — еврокубки? На финише Серии А хватает интриг!

Не исключено, что в новом сезоне в Европе от Италии сыграют не семь, а восемь клубов. Все расклады — в нашем тексте.

До конца Серии А турнира остался всего один тур, но при этом интриг хватает. Самое главное, что до сих пор непонятно, кто же всё-таки станет чемпионом.

Кто станет чемпионом: на титул претендуют два миланских клуба

«Милан» не побеждал в чемпионате с 2011 года. Тогда командой руководил Макс Аллегри, а тон в атаке задавали Алешандре Пато, Робиньо и Златан Ибрагимович. И вот спустя 11 лет красно-чёрные снова близки к титулу с шведским форвардом в составе. «Милан» занимает первое место в таблице, опережая «Интер» на два очка. В заключительном туре команда Стефано Пиоли встретится на выезде с «Сассуоло», а чёрно-синие примут на своём стадионе «Сампдорию». У «Милана» не самая сложная задача — он станет чемпионом, если не проиграет свой матч.

В случае равенства очков с «Интером» у нынешнего лидера будет преимущество по личным встречам (1:1, 2:1). К тому же «Милан» очень успешно проводит последние выездные матчи с «Сассуоло» в Серии А (пять побед подряд), что ещё больше добавляет оптимизма болельщикам команды. За весь чемпионат красно-чёрные потерпели всего одно выездное поражение (в ноябре 2021 года от «Фиорентины»), а во втором круге ни разу не проиграли в гостях. У «Сассуоло», по сути, уже нет никакой мотивации — команда точно не вылетит в Серию В, но и до еврокубков не доберётся. Всё складывается в пользу «Милана», а «Интеру» остаётся лишь рассчитывать на чудесный сценарий. Команда Симоне Индзаги станет чемпионом, если возьмёт три очка, а «Милан» проиграет.

Кто представит Италию в Лиге Европы и Лиге конференций

С первой четвёркой всё было понятно ещё несколько недель назад. Помимо миланских клубов, от Италии в групповом раунде Лиги чемпионов выступят «Наполи» и «Ювентус». По сравнению с предыдущим сезоном здесь лишь одно изменение — команда Лучано Спаллетти оказалась в топ-4, а вот «Аталанте» там места не нашлось. «Лацио» точно сыграет в Лиге Европы, поскольку не опустится ниже шестой строчки в таблице. А если римский клуб наберёт хотя бы одно очко в заключительном матче с «Вероной», то сохранит пятое место. За оставшиеся два места в еврокубках (одно — в Лигу Европы, другое — в Лигу конференций) борются сразу три клуба. Перед заключительным туром у «Ромы» 60 очков, она всего на один балл опережает «Фиорентину» и «Аталанту». Команда Жозе Моуринью последний матч в чемпионате проведёт дома с «Торино», «Аталанта» примет «Эмполи», а «Фиорентина» сыграет во Флоренции с «Ювентусом».

Жозе Моуринью Фото: Getty Images

Как вы помните, если команды набирают одинаковое количество очков, то в первую очередь смотрят на личные встречи. У «Ромы» есть преимущество перед «Аталантой» (4:1, 1:0), а с «Фиорентиной» она обменялась победами (3:1, 0:2). В таком случае сначала смотрят на разницу мячей в личных встречах, и здесь снова равенство. Следующий компонент — общая разница мячей, и здесь у «Ромы» пока явное преимущество (+13 против +6). Тяжело представить, что в заключительном туре римляне с треском проиграют «Торино». С огромной долей вероятности преимущество «Ромы» по дополнительным показателям сохранится до конца сезона. «Фиорентина» окажется выше «Аталанты» (2:1, 1:0), если команды наберут равное количество очков. Если у трёх команд по итогам 38-го тура будет по 60 баллов, то именно команда Алексея Миранчука окажется на восьмой строчке.

Важный нюанс — 25 мая «Рома» проведёт финал Лиги конференций с «Фейеноордом». Если римляне побеждают, то получают путёвку в Лигу Европы, независимо от места в Серии А. Если при этом «Рома» окажется на восьмой строчке в чемпионате, то в следующем сезоне у Италии будет не семь, а восемь команд в еврокубках (четыре — в ЛЧ, три — в ЛЕ и одна — в ЛК).

Алексей Миранчук Фото: Getty Images

Борьба за выживание: кто вылетит вслед за «Венецией» и «Дженоа»

Два неудачника сезона в Италии определены, а третьим станет либо «Кальяри», либо «Салернитана». Клуб с Сардинии сейчас находится на третьем месте с конца, отставая от конкурента на два очка. В заключительном туре «Кальяри» играет на выезде с «Венецией», а «Салернитана» — дома с «Удинезе». У кого будет преимущество, если команды завершат сезон с одинаковым количеством очков? Оба матча с участием «Кальяри» и «Салернитаны» завершились с одинаковым счётом — 1:1. Общая разница мячей по турниру гораздо лучше у «Кальяри» (-34 против -41), так что преимущество по дополнительным показателям на стороне сардинцев.

Уже известно, что из Серии В места в элитном дивизионе достались «Лечче» и «Кремонезе». Третье получит одна из четырёх команд, которые продолжают борьбу в плей-офф. «Беневенто» в первом матче одолел «Пизу» (1:0), а «Монца» — «Брешию» (2:1). Ответные встречи состоятся 21 и 22 мая. Финал, в который выйдут победители, пройдёт из двух матчей (26 и 29 мая).