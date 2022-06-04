«Маленький принц». Воспитанник «Краснодара» забил в Лиге наций и уедет из России?

Красивый гол Сперцяна за сборную. Теперь он может перебраться из РПЛ в чемпионат Франции.

Сборную России отстранили от выступления в Лиге наций, но игроки из РПЛ и, более того, воспитанники российского футбола проявляют себя в матчах сборных. Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян стал героем встречи Армении с Ирландией. Благодаря голу 21-летнего игрока команда Хоакина Капарроса стартовала в турнире с домашней победы.

Сперцян выдал очень мощный сезон в «Краснодаре» – забил восемь голов и сделал четыре голевые передачи в 25 матчах РПЛ. За сборную Армении родившийся в Ставрополе полузащитник выступает с марта 2021-го. Пока у нас думали, привлекать Эдуарда в российскую молодёжку или нет, армянская федерация грамотно провела переговоры с семьёй футболиста и открыла перед ним двери первой сборной. А значит, и возможность показать себя скаутам в международных матчах. Для Сперцяна, имеющего армянские корни, игра с Ирландией стала 10-й за национальную команду – до этого он забил только Румынии в день дебюта.

Сборная Армении выступает во втором дивизионе Лиги наций, то есть там же, где должна была играть сборная России. Команда Капарроса попала в первую группу, а её соперниками, помимо ирландцев, стали Украина и Шотландия. Во втором туре (8 июня) Сперцян и компания сыграют на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, где на днях шотландцы уступили украинцам в квалификации ЧМ-2022.

Во встрече с Ирландией у хозяев из игроков РПЛ был не только «краснодарец», но и полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян. По статистике, сборная Армении уступила по владению мячом (32% против 68%) и ударам по воротам (10:13), однако превзошла соперника по ударам в створ (3:2). Но главное – реализовала один из своих моментов. Сперцян забил прекрасным дальним ударом.

Эдуард провёл на поле все 90 минут, совершил 41 касание мяча, отдал 75% точных передач и дважды пробил по воротам. У Байрамяна тоже полный матч. Хорен 40 раз встретился с мячом, по воротам не бил, а точность его передач составила 77%.

Гол и игра полузащитника «Краснодара» впечатлили болельщиков, которые оставляют восхищённые комментарии в соцсетях:

«Маленький принц Сперцян дарит победу Армении».

«Сперцян – суперзвезда в процессе развития».

«У Сперцяна есть всё, чтобы сделать карьеру лучше, чем у Мхитаряна».

Своей игрой во встрече с Ирландией Сперцян, очевидно, ещё больше убедил скаутов, что готов к выступлению в топ-5 европейских лиг. В конце мая появлялась информация о переговорах «Ниццы» с «Краснодаром». Ожидалось, что руководство французского клуба сделает в ближайшее время официальное предложение Сергею Галицкому о трансфере воспитанника «быков». Контракт Эдуарда действует до лета 2024-го, а Transfermarkt оценивает его стоимость в € 6 млн.

В «Ницце», кстати, не опровергли интерес к Сперцяну.

«Мы не разглашаем информацию о трансферной политике клуба», – сказал заместитель директора по связям с общественностью Николас Бернард в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Впрочем, «Ницца», по слухам, – не единственный европейский клуб, претендующий на Сперцяна. Повысило рейтинг Эдуарда и его попадание в топ-3 игроков Армении по итогам 2021 года: полузащитник уступил только Вараздату Арояну из испанского «Кадиса» и Генриху Мхитаряну из «Ромы». Неужели РПЛ потеряет этим летом ещё одного яркого игрока, а «Краснодар» – свою молодую звезду?