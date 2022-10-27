«Худшее решение со времён введения VAR!» В Англии бесятся из-за концовки матча Конте в ЛЧ

Матч между «Тоттенхэмом» и «Спортингом» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов завершился скандалом. Команда Антонио Конте забила в компенсированное время победный мяч, который выводил «шпор» в плей-офф. Однако судья Данни Маккели после вмешательства VAR принял спорное решение отменить гол, а итальянский тренер заработал красную карточку за протесты.

Группа D – очень ровная, так что в ней всё решится в 6-м туре. Занимающий последнее место «Марсель» ещё может финишировать первым (!), а «Тоттенхэм» – пролететь мимо плей-офф ЛЧ. «Шпоры» в игре со «Спортингом» провели посредственный первый тайм и пропустили от своего воспитанника Маркуса Эдвардса. Во втором тайме команда Конте давила, нанесла 14 ударов по воротам португальцев, но отыграться смогла лишь на 80-й минуте: Родриго Бентанкур забил с передачи Ивана Перишича.

А в компенсированная время «Тоттенхэму» принесла успех последняя атака. После подачи слева, скидки от Эмерсона и рикошета Кейн протолкнул мяч в ворота. Игроки «шпор» и Конте бурно праздновали победу, но вмешалась система VAR, и гол был отменён из-за офсайда. Этот момент вызвал удивление и споры. Было ли положение вне игры? Стоило ли его фиксировать, учитывая, что мяч отлетел к Кейну от футболиста «Спортинга»? Эти же вопросы задавал арбитру после финального свистка Эрик Дайер.

Конте сказал на пресс-конференции: «Я думаю, что мяч был впереди Кейна, и гол есть гол. Я не понимаю – очень сложно комментировать решение судьи. Думаю, это многое разрушает. Сильная несправедливость. Мне не нравятся подобные ситуации… Когда такое случается, клубу наносится большой ущерб».

Болельщики «шпор» разделяют мнение Конте. Судей сильно критикуют в «Твиттере»:

Baesar: «Отмена гола Кейна – позор. Худшее решение с момента введения VAR».

Christian: «Ни один человек в футболе не подумал бы, что Кейн в офсайде. Но VAR всё же решил посмотреть».

Seedy Sugu: «Только что посмотрел незасчитанный гол Кейна – их ограбили».

Rikky: «Если Кейн находится позади мяча, то как он может быть в офсайде? Я запутан».

Clive James: «Как можно разглядеть положение стопы или колена последнего защитника сквозь Кейна»?

Если «Тоттенхэм» проиграет в 6-м туре в гостях «Марселю», этот момент ещё вспомнят много раз как решивший судьбу англичан в ЛЧ.