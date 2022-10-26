Как он не забил?! Невероятный промах дорогущего футболиста «Ливерпуля» в ЛЧ. Видео

«Ливерпуль» проводит матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в Амстердаме. Английской команде достаточно не проиграть, чтобы получить место в 1/8 финала турнира.

Хозяева сразу побежали вперёд и создали очень опасный момент. Бергёйс спокойно вошёл в штрафную площадь и сотряс штангу. После этого эпизода игра немного успокоилась, но «Ливерпуль» выстрелил в концовке первой половины. Гости разыграли неплохую комбинацию, Хендерсон вырезал внешней стороной стопы мяч на Салаха, а египтянин спокойно перебросил вратаря. Зачем Пасвер выскочил в этот момент из ворот, не знает, наверное, и он сам.

А через пару минут «Ливерпуль» просто обязан был забивать второй. Робертсон удрал от соперника по правому флангу, сместился в центр и нашёл прекрасной передачей Фирмино. Бразилец мог забивать сам, но отдал передачу на дальнюю штангу, где находился Нуньес. Перед Дарвином был абсолютно пустой угол — просто попади в створ. Но нападающий не справился с этой задачей и пробил в штангу. Даже Фирмино в недоумении развёл руками — мол, как можно не забить из такой позиции.

Любопытно, что в начале второй половины Нуньес всё-таки реализовал свой момент. Форвард здорово сыграл головой после подачи от углового флажка и огорчил вратаря «Аякса». Кстати, мяч залетел в ворота рикошетом от штанги.

«Ливерпуль» приобрёл Нуньеса прошедшим летом. За трансфер 23-летнего футболиста английский клуб заплатил «Бенфике» € 80 млн. Эта сумма может вырасти ещё на € 20 млн за счёт разнообразных бонусов. В этом сезоне Нуньес провёл 12 матчей во всех турнирах и забил пять мячей (статистика до игры с «Аяксом»).

В июле этого года новичка «Ливерпуля» высмеяли в социальных сетях. На тренировке в Таиланде дорогостоящий нападающий сначала запустил мяч выше ворот после прострела, после чего не попал в створ с места, а затем и вовсе не принял мяч после навеса от партнёра. Фанаты сразу сравнили Нуньеса с Энди Кэрроллом, который запомнился болельщикам «Ливерпуля» своими промахами.