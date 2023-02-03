Бердыев пока только проигрывает соперникам из РПЛ. А новый «Краснодар» — симпатичный!

В Абу-Даби продолжается Winline Зимний кубок РПЛ. Накануне в стартовом матче «Спартак» победил в серии пенальти «Ростов». А сегодня первую игру провели два других участника турнира – «Краснодар» с «Сочи».

Курбан Бердыев, кажется, наигрывает чёткую основу. По крайней мере, в этом матче в стартовом составе вышли те же 10 полевых игроков, что и в недавней игре с «Локомотивом». Разве что в воротах Адамова сменил Заболотный. Соответственно, и схема осталась прежней – 5-4-1.

«Краснодар» играл 4-3-3. Для нового тренера «быков» Владимира Ивича позиция голкипера как раз должна быть самой очевидной. Кстати, первый номер сборной России Сафонов поменял имидж: теперь Матвей с хвостиком на голове и бородкой похож на голливудскую звезду. Квартет защитников составили Волков, Кайо, Алонсо и Рамирес, тройку центрхавов – Ленини, Баньяц и новичок Кади Боржес, а в группе атаки действовали Олусегун (причём справа), Ионов (слева) и Кордоба (центрфорвард). Впрочем, середина поля у «Краснодара», возможно, будет совсем иной в чемпионате России. Сперцян, Черников и Ахметов залечивают повреждения, пока они недоступны для Ивича. По ходу матча с «Сочи» количество травмированных увеличилось – ещё до перерыва потребовалась замена Рамиресу.

«Быки» были инициативнее, но это и неудивительно, ведь стилистически футбол «Краснодара» и команд Бердыева – с разных планет. Начало получилось очень горячее. В дебюте игры Сафонов вытащил удар Мелкадзе, а Заболотный спас, когда Волков вылетал один на один после неожиданно тонкого проникающего паса Ионова.

Краснодарцы высоко прессинговали и очень активно двигали мяч, используя всю ширину поля и пытаясь отыскать (иногда весьма удачно) пространство между линий. И в середине первого тайма забили. Кордоба заработал штрафной, спровоцировав фол Дркушича. Потом на подаче здорово сыграл впечатляющий на сборах Алонсо: сперва хитро пробил пяткой, а после этого нанёс ещё один удар. Сиссако бросил Кайо – и бразилец преуспел на добивании. Гол сделали два центральных защитника «Краснодара».

Тот же Кайо стал героем и эпизода, случившегося перед перерывом. Бразилец вынес мяч почти с линии ворот, когда новый шанс получил Мелкадзе. Подправить бы Георгию реализацию, цены бы ему не было.

Один из самых интересных моментов игры случился на 54-й минуте. «Краснодар» получше начал и второй тайм, но пропустил атаку, в концовке которой мяч коснулся руки Алонсо. Игроки «Сочи» через Бердыева запросили пенальти: на этом турнире есть такая возможность в рамках эксперимента. Судья Сергей Иванов пошёл смотреть повтор и прокомментировал эпизод для зрителей. Он посмотрел видео, попросил ещё раз показать момент, остановить и замедлить картинку. После чего подтвердил: всё так, как он увидел на поле. Рука Алонсо прижата – мяч попал бы в тело. С Ивановым сложно было поспорить.

После часа игры Бердыев поменял фактически весь состав, за исключением голкипера. Среди прочих на поле появился Мещанинов, отыгравший меньше 20 минут. Когда центральный защитник сфолил на Кади Боржесе и заработал жёлтую карточку, «Краснодар» тоже воспользовался правом запросить помощь VAR. Иванов снова подошёл к экрану и на этот раз поменял своё решение. Любопытно, что первый повтор убедил судью в его правоте. Но, посмотрев эпизод с другого ракурса, он благодаря стоп-кадру разглядел наступ шипами со стороны Мещанинова – центрбек не сыграл в мяч, а попал в голеностоп. Защитник «Сочи» получил заслуженную красную карточку, Кади Боржеса заменили из-за травмы. Кстати, бразильский новичок «Краснодара» в целом понравился, умелый игрок.

Вдесятером «Сочи» не забил. Опять ноль голов и поражение, как в матче с «Локомотивом». Южанам нужно было реализовывать два момента, созданных в равных составах благодаря паре классных проходов Сарвели. В целом же Бердыев должен улучшать игру в атаке. Если Нобоа не делает разницу, то другого оружия пока не находится.