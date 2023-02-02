Что за чудеса в серии пенальти! Матч «Спартака» с Карпиным получился аномальным

Команды всегда забивают много голов, но сегодня что-то пошло не по плану.

До возвращения чемпионата России остаётся около месяца, а пока у нас появилась возможность понаблюдать за его демо-версией. В Абу-Даби стартовал Winline Зимний кубок РПЛ, и у первого же матча была шикарная вывеска — «Ростов» против «Спартака».

«Спартак» буквально с первых секунд врубил дикий прессинг. Футболистам «Ростова», которые вряд ли ожидали такого начала, пришлось сразу выходить из-под давления — и это им удалось. Команды довольно быстро поменялись местами, и спустя несколько минут уже «Ростов» давил на оборону соперника. «Спартак» с испытанием тоже справился. Интересный момент: и те и другие упорно выходили из-под прессинга через короткий пас, избегая выносов.

Вообще, в первом тайме не покидало ощущение, что футболисты по-игровому голодны. Несмотря на характер матча, команды задали высокий темп. Активнее в атаке был «Спартак», у которого вырисовался треугольник: Антон Зиньковский и Михаил Игнатов постоянно были на виду и врывались в штрафную с флангов, а Шамар Николсон действовал в центре и преимущественно в подыгрыше.

В середине тайма «Спартак» претендовал на пенальти, но судью Кирилла Левникова не убедил даже жуткий вопль Игнатова, которому попало по ноге от соперника. Более того, арбитр свистнул фол в атаке. Правда, быстро выяснилось, что Игнатов преувеличил страдания — после свистка он встал и продолжил играть.

«Ростов» — «Спартак» — 0:0 (1:2) Фото: РИА Новости

Если у «Спартака» впереди работала экспериментальная троица, то у «Ростова» акцент традиционно приходился на Николая Комличенко. Команда Валерия Карпина не мудрила в атаке, но моментов было всё равно немного. Одна из причин — игра Даниила Уткина, который, видимо, ещё далёк от лучшей формы.

На второй тайм «Спартак» вышел в практически полностью обновлённом составе. На поле из прежней обоймы остался только Даниил Хлусевич, но вскоре и он уступил место на правом фланге дебютанту Томашу Таварешу. У «Ростова» же, как и анонсировал Карпин, изменения начались ближе к часу игры.

«Спартак», несмотря на обновлённый состав, начал второй тайм так же, как и первый, — в атаке. Там сразу стали активно взаимодействовать Павел Мелёшин и Александр Соболев, которые то и дело менялись позициями. Рядом с ними бегал Кейта Бальде, но он, такое ощущение, пока не вписался в команду и больше надеялся на себя.

Несмотря на сохранившуюся бодрость в игре команд, реальных голевых моментов по-прежнему не хватало. Перспективные подходы обрывались в решающий момент из-за действий защитников или брака в атаке. Пожалуй, лучший шанс у «Спартака» возник, когда Сергей Песьяков выскочил из ворот на перехват, однако судья посчитал, что Мелёшин нарушил правила, влетев в него в подкате. Да и, даже если бы свистка не было, Соболеву всё равно не дали пробить в пустые.

Самый интересный момент случился в концовке матча. «Спартак» воспользовался регламентом турнира и попросил Левникова изучить эпизод с попаданием мяча в руку защитника. Судья прокомментировал момент в прямом эфире и оставил своё изначальное решение в силе — без пенальти.

Но пенальти мы всё равно увидели, причём целую серию. А там режим монстра включил Александр Селихов, который потащил три удара из пяти, в том числе от пенальтиста Дмитрия Полоза — настоящие чудеса! Вратарь принёс «Спартаку» победу, даже несмотря на неуверенное исполнение партнёров, которые из четырёх попыток реализовали только половину.

На самом деле для «Спартака» и «Ростова» такой матч — аномалия. В последних четырёх очных встречах команды настреляли 18 мячей, а сегодня ушли с поля без голов. Так что серия пенальти в каком-то смысле спасла игру.