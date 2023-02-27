«Спартак» против «Локомотива» — классика российского футбола. Какой их матч лучший?

Матчи «Спартака» и «Локомотива» — настоящая классика российского футбола. Сегодня эти команды встретятся вновь, чтобы решить, кто выйдет в полуфинал в Пути РПЛ Кубка России, а кто отправится в сетку Пути регионов. В первом матче «Спартак» победил с минимальным счётом, так что интрига перед ответкой остаётся. А пока давайте вспомним лучшие встречи этих команд. А заодно выберем лучшую из лучших!
В ходе голосования матчи будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Спартак» — «Локомотив» — 2:1
Голы: Адриано, 101 — 1:0, Промес, 113 — 2:0, Фернандеш, 116 — 2:1.
В 2017-м «Спартак» и «Локомотив» сыграли сразу два запоминающихся матча, и на их примере хорошо видны изменения в командах. Летом чемпионы под руководством Массимо Карреры домучили соперника в дополнительное время и завоевали второй трофей кряду — Суперкубок России. Тот редкий случай, когда в основное время голов нет, а в дополнительное — сразу три. В том составе «Спартака» блистали Луис Адриано и Квинси Промес — «Локо» не выстоял. Зато ждать реванша оставалось недолго.
«Локомотив» — «Спартак» — 2:3
Голы: Веллитон, 18 — 0:1, Алиев, 20 — 1:1, Веллитон, 30 — 1:2, Веллитон, 65 — 1:3, Сычёв, 87 — 2:3.
Жаркое лето 2010-го запомнилось смогом, который охватил и Москву. В такой непривычной атмосфере встретились «Локомотив» и «Спартак». К первым уже вернулся Юрий Сёмин, у вторых рулил Валерий Карпин. Матч запомнился хет-триком Веллитона и голом Александра Алиева со штрафного. А закончился победой «Спартака». В чемпионате команды финишировали так же плотно, как и в этой игре. «Спартак» стал четвёртым и опередил «Локомотив» всего на одно очко.
«Спартак» — «Локомотив» — 3:4
Голы: Глушаков, 30 — 1:0, Адриано, 43 — 2:0, Баринов, 48 — 2:1, Алексей Миранчук, 68 — 2:2, Коломейцев, 83 — 2:3, Фернандеш, 90+1 — 2:4, Промес, 90+2 — 3:4.
Второй матч из серии крутых встреч «Спартака» и «Локомотива» за 2017 год. Спустя всего месяц команды сошлись уже в чемпионате, и в этот раз всё сложилось совсем иначе. Если в Суперкубке России выиграл «Спартак», то в РПЛ «Локомотив» взял полноценный реванш, причём отыгрался с 0:2. Ту встречу до сих пор по праву считают одной из лучших в противостоянии. «Спартак», к слову, закончил чемпионат на третьем месте и на старте следующего сезона лишился Массимо Карреры. А вот «Локомотив» впервые за 14 лет взял титул.
«Локомотив» — «Спартак» — 4:3
Голы: Павлюченко, 11 (пен.) — 0:1, Павлюченко, 20 — 0:2, Одемвингие, 30 — 1:2, Сычёв, 42 — 2:2, Одемвингие, 69 — 3:2, Павлюченко, 76 — 3:3, Асатиани, 90+4 — 4:3.
Однозначно один из лучших матчей в истории противостояния. Хет-трик Романа Павлюченко, камбэк «Локомотива» и победный гол Малхаза Асатиани в добавленное время — кажется, в той игре было всё. Несмотря на победу «Локо», «Спартак» к 2007 году уже ожил и занял второе место в чемпионате, уступив только «Зениту», да и то в последнем туре. А вот «Локомотив» стал лишь седьмым.
«Локомотив» — «Спартак» — 2:2
Голы: Билялетдинов, 23 — 1:0, Сычёв, 42 — 2:0, Павлюченко, 72 — 2:1, Баженов, 90+4 — 2:2.
С разницей меньше чем в год «Спартак» и «Локомотив» устроили исторические зарубы. Летом 2008-го у красно-белых, которыми руководил Станислав Черчесов, были серьёзные проблемы. В предыдущем туре «Спартак» унизительно «сгорел» в дерби ЦСКА (1:5), так что нужно было срочно реабилитироваться. Началось всё ужасно — «Локо» забил два ещё в первом тайме. А закончилось красиво — камбэк и спасительный гол Никиты Баженова в самой концовке. Достойный ответ на матч годичной давности, и даже тайминг тот же. После июльской встречи «Спартак» и «Локомотив» дружно провалились и заняли восьмое и седьмое места в РПЛ с разницей в три очка.
«Спартак» — «Локомотив» — 2:3
Голы: Косолапов, 10 — 0:1, Липко, 22 — 1:1, Никифоров, 30 (пен.) — 2:1, Косолапов, 43 (пен.) — 2:2, Дроздов, 84 — 2:3.
Первый трофей «Локомотива» в постсоветскую эпоху. «Спартак» в том году стал чемпионом, но в финале Кубка России уступил, пропустив на 84-й минуте. Победный мяч забил Юрий Дроздов, который в целом отличался нечасто. Спустя годы в интервью «Чемпионату» экс-футболист вспоминал: «Ближе к концу основного времени ни сил, ни желания идти на чужую половину уже ни у кого не было. Тут я и подключился. Удачно попал. Газон на «Динамо» плохонький был – там клочок травы, там. Пыль, грязь…»
«Локомотив» — «Спартак» — 3:2
Голы: Штолцерс, 19 — 0:1, Мор, 36 — 0:2, Джанашия, 45 — 1:2, Чугайнов, 49 — 2:2, Лоськов, 77 (пен.) — 3:2.
Лето 2000 года, камбэк «Локомотива» с 0:2 и решающий гол 26-летнего Дмитрия Лоськова с пенальти. Крутая победа команды Юрия Сёмина, но для неё это оказалось чем-то вроде утешительного приза. «Спартак» к концу сезона оторвался от конкурента на восемь очков и в очередной раз стал чемпионом России. Ну а «Локомотив» финишировал вторым и попал в квалификацию Лиги чемпионов.
«Спартак» — «Локомотив» — 2:5
Голы: Бузникин, 26 — 0:1, Ашветия, 33 — 0:2, Маминов, 56 — 0:3, Ашветия, 60 — 0:4, Титов, 63 — 1:4, Игнашевич, 78 — 1:5, Белозёров, 89 — 2:5.
В 2003-м «Спартак», несмотря на победу в Кубке России, проваливался в чемпионате. К августовскому матчу с «Локомотивом» в команде уже не было Олега Романцева, а игра у красно-белых получилась под стать сезону. Забивать «Спартак» начал уже при счёте 0:4 и в итоге разгромно проиграл. Но получилось ярко! Семь голов с дублем Михаила Ашветии — вполне достойно московского дерби. «Спартак» в результате занял лишь 10-е место, а «Локо» финишировал четвёртым.
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