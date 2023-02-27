«Спартак» против «Локомотива» — классика российского футбола. Какой их матч лучший?

Матчи «Спартака» и «Локомотива» — настоящая классика российского футбола. Сегодня эти команды встретятся вновь, чтобы решить, кто выйдет в полуфинал в Пути РПЛ Кубка России, а кто отправится в сетку Пути регионов. В первом матче «Спартак» победил с минимальным счётом, так что интрига перед ответкой остаётся. А пока давайте вспомним лучшие встречи этих команд. А заодно выберем лучшую из лучших!

В ходе голосования матчи будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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