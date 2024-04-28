«Тоттенхэм» — «Арсенал»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 16:00

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Сегодня, 28 апреля, состоится матч 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонские «Тоттенхэм» и «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер. Матч начнётся в 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 32 матчей чемпионата Англии «Тоттенхэм» набрал 60 очков и занимает пятое место. После 34 туров английской Премьер-лиги «Арсенал» заработал 77 очков и располагается на первой строчке.

В нынешнем сезоне английского чемпионата команды ранее встречались в матче 6-го тура. В том противостоянии «канониры» и «шпоры» сыграли вничью со счётом 2:2. В составе «Тоттенхэма» голами отметился Сон Хын Мин, оформивший дубль. За «Арсенал» забил Букайо Сака, кроме того, автоголом отметился защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро.