«Этого разгильдяя в команде не будет». За что Евсеев хочет выгнать игрока?

Вадим Евсеев снова напомнил о себе. На сей раз мощнейшим комментарием после матча его «Шинника» в Первой лиге с «Аланией». Похоже, тренер готов выкинуть игрока из команды за одну грубую, решающую ошибку.

«Шинник» Евсеева борется за выживание в Первой лиге. Имеет небольшой запас – до зоны вылета восемь очков, тем не менее на финише сезона для ярославцев каждое очко на вес золота. В 30-м туре «Шинник» принимал «Аланию», которая, в свою очередь, стремится в РПЛ. Владикавказцы занимают третье место и отстают на пять баллов от второй позиции, дающей прямую путёвку в элиту. Два тайма команда Евсеева справлялась с более умелым соперником. Хозяева в шесть раз превосходили гостей по ударам в створ (6:1) к 90+4-й минуте. Но в компенсированное время случилась маленькая трагедия: «Шинник» пропустил от Батраза Гурциева.

Виновником пропущенного мяча стал полузащитник Александр Галимов, вышедший на замену за четверть часа до финального свистка. 23-летний игрок попал под давление на своей половине поля и подарил мяч сопернику. Так получилось, что свежий футболист подставил команду, боровшуюся за победу весь матч.

Разъярённый Евсеев на послематчевой пресс-конференции дал понять, что готов «резать мясо». Тренер так ответил на вопрос об итогах игры:

«Итог краткий: из-за одного разгильдяя проиграли. Поэтому этого разгильдяя в команде с завтрашнего дня не будет».

Интересно, что Галимов находится в ярославском клубе всего два месяца. В феврале 2023-го «Шинник» подписал воспитанника «Урала» свободным агентом. Парень провёл за новую команду пока лишь пять матчей – выходил только на замену.

Теперь Галимову остаётся надеяться лишь на то, что Евсеев произнёс жёсткие слова просто на эмоциях. Остынет – простит. Всё-таки если каждого игрока убирать из команды после одного «привоза», никаких футболистов не хватит на целый сезон.

Евсеев работает с «Шинником» с лета 2021-го. Под его руководством команда провела 63 матча, в которых одержала 36 побед при 11 ничьих и 16 поражениях. Возможно, поражение «Алании» – самое обидное для эмоционального тренера за всё время в Ярославле. Тем более оно продлило безвыигрышную серию «Шинника» до четырёх матчей.