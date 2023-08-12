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«Локомотив» — «Крылья Советов», «Оренбург» — «Краснодар»: онлайн-трансляция 4-го тура РПЛ, где смотреть, 12 августа 2023

Только один клуб ещё не терял очков в РПЛ. Вернётся ли «Краснодар» на первое место? LIVE
Кирилл Закатченко Никита Паглазов
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Онлайн 4-го тура РПЛ
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Удивительные «Крылья Советов» сыграют с Москве, а завершит день встреча команд Карпина и Рахимова. Следим за матчами 4-го тура РПЛ.

Привет, друзья! Сегодня, 12 августа, тремя матчами продолжится 4-й тур РПЛ. Первая игра подарила нам крышесносную концовку, ждём чего-то подобного и в субботних встречах.

Первый матч игрового дня пройдёт в Москве, куда приедут «Крылья Советов». Самарский клуб здорово прошёл первые три тура (семь очков), а на прошлой неделе «прибил» «Ростов» Валерия Карпина — 1:5. «Локо», в свою очередь, «сгорел» в матче с ЦСКА (1:4), так что теперь наверняка постарается реабилитироваться за такое поражение.

МИР Российская Премьер-лига. 4-й тур
12 августа 2023, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После этого посмотрим матч с участием «Краснодара». У команды Владимира Ивича есть шанс выйти на чистое первое место, поскольку накануне оступился «Спартак». «Оренбург» проводит первый сезон под руководством Иржи Ярошика и пока побеждал только в Кубке России.

МИР Российская Премьер-лига. 4-й тур
12 августа 2023, суббота. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Закроет программу игрового дня тренерская дуэль Валерия Карпина и Рашида Рахимова. «Ростов» уже обыгрывал «Рубин» в Кубке, возьмут ли казанцы реванш?

МИР Российская Премьер-лига. 4-й тур
12 августа 2023, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мы будем следить за событиями субботних матчей в течение всего дня. Присоединяйтесь к нашему онлайну.

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