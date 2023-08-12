Только один клуб ещё не терял очков в РПЛ. Вернётся ли «Краснодар» на первое место? LIVE

Привет, друзья! Сегодня, 12 августа, тремя матчами продолжится 4-й тур РПЛ. Первая игра подарила нам крышесносную концовку, ждём чего-то подобного и в субботних встречах.
Первый матч игрового дня пройдёт в Москве, куда приедут «Крылья Советов». Самарский клуб здорово прошёл первые три тура (семь очков), а на прошлой неделе «прибил» «Ростов» Валерия Карпина — 1:5. «Локо», в свою очередь, «сгорел» в матче с ЦСКА (1:4), так что теперь наверняка постарается реабилитироваться за такое поражение.
После этого посмотрим матч с участием «Краснодара». У команды Владимира Ивича есть шанс выйти на чистое первое место, поскольку накануне оступился «Спартак». «Оренбург» проводит первый сезон под руководством Иржи Ярошика и пока побеждал только в Кубке России.
Закроет программу игрового дня тренерская дуэль Валерия Карпина и Рашида Рахимова. «Ростов» уже обыгрывал «Рубин» в Кубке, возьмут ли казанцы реванш?
Мы будем следить за событиями субботних матчей в течение всего дня. Присоединяйтесь к нашему онлайну.
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