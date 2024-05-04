«Реал» практически чемпион благодаря шедевру. Диас сделал четырёх защитников зрителями!

«Реал» сделал, возможно, последний шаг к чемпионскому титулу. «Сливочные» победили дома «Кадис» и увеличили отрыв от «Барселоны» до 14 очков. Если команда Хави потеряет очки в матче с «Жироной», то Мадрид – обладатель золота.

Несмотря на то что этот матч мог стать «золотым» для «Реала», Карло Анчелотти оставил в запасе почти всех игроков основы. Сейчас для «сливочных» важнее две игры с «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов, между которыми была поставлена встреча с «Кадисом». Место в стартовом составе сохранил лишь Начо, которому, что любопытно, сегодня противостоял брат – центральный полузащитник Алехандро Фернандес. А главным событием стало возвращение на поле после травмы Куртуа. Бельгиец проводил первый матч в новом сезоне, и на его первые касания трибуны «Сантьяго Бернабеу» отвечали овациями.

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Понятно, что даже второй состав «Реала» такого уровня, о котором аутсайдер «Кадис» может только мечтать. С самого начала хозяева владели гигантским преимуществом: контролировали мяч более 70% времени, а игра постоянно шла на половине поля команды Маурисио Пеллегрино. Вот только голевых моментов «Реал» не создавал, и мяч не доходил до Хоселу в чужой штрафной.

В позиционном наступлении Себальос зачастую опускался в глубину поля и левее. Фран Гарсия поднимался высоко на своём фланге. Диас и Гюлер работали в полуфлангах, открывались между линий. Эти двое были самыми острыми с точки зрения индивидуальных действий, лезли в дриблинг. В первом тайме Диас сделал шесть обводок (за девять попыток), а Гюлер – три (за пять). Но до перерыва команда Анчелотти нанесла всего два удара в створ, первым из которых оказался выстрел Милитао почти с 40 метров. Как ни странно, получилось очень опасно.

«Кадис» не давал Куртуа шанса проявить себя – 0 попаданий в створ за 45 минут. Тем не менее пару острейших выпадов гости организовали. Сперва за счёт рывка правого защитника Сальдуа, за которым не успел помогавший обороне Диас, а затем – после проигранного Милитао единоборства. «Кадис» улетел в атаку два в один, которая по ходу превратилась в «два в два», однако Начо в последний момент выбил мяч из-под ног форварда.

Первые минуты второго тайма получились намного веселее. Ещё одна ошибка Милитао, который пока не в лучшей форме после травмы крестообразных связок колена, подарила выход один на один Рамосу. Возможно, нападающий уже представлял себя на обложках завтрашних газет как героя игры на «Сантьяго Бернабеу», но тут режим гения включил Куртуа. Бельгийский голкипер выскочил из ворот, максимально сократил расстояние и, должно быть, показался Рамосу в два раза больше, чем на самом деле. Форвард неуверенно пробил прямо в Тибо.

Рамос расстроился, а ещё через минуту готов был сквозь газон «Сантьяго Бернабеу» провалиться. «Кадис» мог выигрывать со счётом 1:0, а вместо этого получил 0:1. Гол-шедевр сотворил Диас! Браим открылся в левом полуфланге под пас Модрича, завладел мячом, находясь в окружении четверых соперников, и тем не менее решил эпизод. С первым касанием Диас здорово развернулся, улучшил позицию при помощи движения вдоль линии штрафной, а потом положил мяч в девятку. Такие не берутся.

Радость после гола Браима Диаса Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

«Кадис» ещё сохранял какие-то надежды, но с выходом Беллингема вместо Гюлера они быстро растаяли. Второй гол после перерыва «Реал» забил благодаря англичанину. Джуд перехватил мяч на чужой трети и сам же завершил комбинацию с участием Модрича и Диаса. Браим добавил в свою статистику результативных действий голевую передачу, а Беллингем нанёс точный удар в касание. Это его 18-й гол в чемпионате Испании.

«Реал» в итоге победил крупно, а Куртуа выдал «сухарь». Украшением игры, помимо гола Диаса, стала передача рабоной от вышедшего на замену Винисиуса, после которой бил Милитао, однако голкипер «Кадиса» совершил сейв. Такую красоту испортил, очень жаль! Потом Хоселу зарядил в штангу. А в компенсированное время нападающий «сливочных» всё же забил в контратаке с передачи… Начо.