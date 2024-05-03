Гонка за титул в АПЛ и битва за серебро в Испании. Главные игры уикенда

На календаре — май. Значит, топ-лиги близки к развязке. Где-то чемпион уже известен, но не везде всё официально (а где-то ещё и непонятно, как в АПЛ). Не забываем и о борьбе за еврокубки и выживание. Мы отобрали лучшие матчи выходных. И предлагаем вам сформировать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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