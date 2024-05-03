Гонка за титул в АПЛ и битва за серебро в Испании. Главные игры уикенда

На календаре — май. Значит, топ-лиги близки к развязке. Где-то чемпион уже известен, но не везде всё официально (а где-то ещё и непонятно, как в АПЛ). Не забываем и о борьбе за еврокубки и выживание. Мы отобрали лучшие матчи выходных. И предлагаем вам сформировать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Жирона» — «Барселона»: суббота, 4 мая, 19:30 мск
Интрига: борьба за второе место в Примере между каталонскими клубами
«Барселона» отдаёт титул чемпиона Испании «Реалу». В случае осечки в игре с «Жироной» – официально. Но команде Хави нужно думать о другом. В каталонском дерби решается судьба второго места. Если «Барса» выиграет, то почти гарантирует итоговую вторую строчку. Если же уступит, то «Жирона» обгонит сине-гранатовых. И тогда за второе место закрутится крутая интрига! В первом круге «Жирона» грохнула «Барсу» в гостях – 4:2. Почему бы не повторить успех дома?
«Брайтон» — «Астон Вилла»: воскресенье, 5 мая, 16:00 мск
Интрига: экс-тренер «Спартака» рвётся с «Виллой» в Лигу чемпионов
«Астон Вилла» попадёт в Лигу чемпионов? До старта сезона в это было тяжело поверить, но сейчас у бирмингемцев отличные шансы на финиш в топ-4. Три победы – и «Вилла» в ЛЧ. Первую команда Унаи Эмери может одержать над «Брайтоном». В этом сезоне «чайкам» плохо – они идут лишь 12-ми. Тренеру Роберто Де Дзерби для достижения результата помешала серьёзная череда травм, а также недопонимания с некоторыми футболистами. В общем, «Брайтон» доигрывает сезон. Хотя мотивация победить «Астон Виллу» есть: в первом круге бирмингемцы разнесли «чаек» дома – 6:1. Отличный шанс для мести! И хорошая помощь для «Тоттенхэма», не теряющего надежды попасть в Лигу чемпионов вместо «Виллы».
«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: воскресенье, 5 мая, 18:30 мск
Интрига: «Тоттенхэм» окончательно отцепит «Ливерпуль» из чемпионской гонки?
Вместо квадрупла «Ливерпуль» получил страдания. Команда вылетела из Кубка Англии и Лиги Европы, а также потеряла очки в нескольких турах АПЛ. Теперь «Ливерпулю» необходимо большое чудо, чтобы выиграть золото. В 36-м туре команда Юргена Клоппа принимает дома «Тоттенхэм». В первом круге «шпоры» выиграли у «Ливерпуля» дома (2:1), а встреча запомнилась грубой ошибкой судьи Саймона Хупера и VAR, не засчитавших чистый гол Луиса Диаса. В общем, у мерсисайдцев есть повод для реванша. Но «Ливерпуль» находится сейчас в игровом кризисе. А «Тоттенхэм» борется за место в Лиге чемпионов. И способен обыграть мерсисайдцев на выезде. Кстати, этого не происходило с 2011 года! А ещё возможная победа «шпор» окончательно похоронит надежды «Ливерпуля» на титул.
«Рома» — «Ювентус»: воскресенье, 5 мая, 21:45 мск
Интрига: «Рома» приблизится к ЛЧ и продлит безвыигрышную серию «Юве»?
«Ювентус» с начала февраля будто бросил играть в Серии А. После поражения от «Интера» туринцы поняли, что титул им не светит. Но получается настолько плохо, что у «Юве» существует небольшой риск финишировать вне зоны Лиги чемпионов. Так что команде Макса Аллегри стоит чуть напрячься в концовке сезона. Тем более впереди очная встреча с «Ромой», претендующей на попадание в ЛЧ. У римлян не всё так гладко: по потерянным очкам они идут шестыми. А гарантированно от Серии А в Лигу чемпионов попадают пять клубов. «Роме» в предстоящем матче необходима победа. И нужно пользоваться тем, что «Ювентус» не побеждал в трёх турах до этого. Правда, после первого полуфинала Лиги Европы у римлян сил явно будет немного.
«Арсенал» — «Борнмут»: суббота, 4 мая, 14:30 мск
Интрига: «Арсенал» продолжит путь к золоту?
«Арсенал» в нынешнем сезоне настроен взять АПЛ. Если в концовке прошлого чемпионата лондонцы сошли с пути, то сейчас всё намного круче. Микель Артета стал ещё опытнее, состав – сильнее и сыграннее, и вместе они несутся к первому за 20 лет золоту. Вот только не всё зависит от «канониров»: «Манчестер Сити» опережает лондонцев на одно очко (по потерянным). Но свои матчи «Арсенал» обязан выигрывать. Впереди – домашняя встреча с «Борнмутом». «Канониры» не должны заметить соперника – ждём лёгкую победу. Только так становятся чемпионами.
«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»: суббота, 4 мая, 19:30 мск
Интрига: «Вулвз» остановят грозную машину Гвардиолы?
Каждой весной «Манчестер Сити» забывает о проблемах и идёт за титулами. В Лиге чемпионов сейчас не вышло, а вот в АПЛ и Кубке Англии всё прекрасно. В чемпионате «Сити» пока что идёт вторым, но лидирует по потерянным очкам. Достаточно выиграть все свои четыре матча – и титул останется у «горожан». В следующем туре команда Хосепа Гвардиолы принимает «Вулверхэмптон». Не самый грозный соперник. «Сити» обязан набирать три очка. Но тем АПЛ и прекрасна, что периодически дарит сенсации и крутые сюжеты. Удивит ли нас «Вулверхэмптон»? В первом круге у них это получилось – дома выиграли 2:1.
«Гавр» — «Страсбург»: суббота, 4 мая, 16:00 мск
Интрига: важнейший матч для «Гавра» Кузяева в борьбе за выживание
«Гавр» отлично стартовал в нынешнем сезоне Лиги 1. Но затем результаты команды ухудшились настолько, что клуб упал в зону стыков. В предыдущем туре «Гавр» добыл героическую ничью с «ПСЖ» (3:3) и поднялся на 15-е место. Но ни о какой безопасности нет речи. Впереди у команды, за которую выступает россиянин Далер Кузяев, домашняя игра со «Страсбургом». Важный матч. Команда Патрика Виейра идёт 13-й, но ощущает себя спокойно – вылет ей не грозит. А вот «Гавру» в оставшихся трёх турах нужно сильно постараться. И набрать максимальное количество очков. Первый шанс — 4 мая.
«Штутгарт» — «Бавария»: суббота, 4 мая, 16:30 мск
Интрига: «Штутгарт» зацепится за шанс финишировать вторым?
«Бавария» впервые с 2012 года не стала чемпионом Германии. Беда для мюнхенского гранда. Но опуститься ниже второй строчки – ещё критичнее. В следующем матче «Бавария» сыграет в гостях со «Штутгартом», претендующим на место мюнхенцев. Разрыв между командами составляет пять очков. Если «Штутгарт» одержит победу, то нас ждут весёлые два тура на финише! Однако «Бавария» забронирует за собой вторую строчку, если просто победит.
«Реал» Мадрид — «Кадис»: суббота, 4 мая, 17:15 мск
Интрига: «Реал» оформит чемпионство?
«Реал» близок к возвращению титула чемпиона Испании. Если мадридцы одержат победу над «Кадисом», а «Барса» потеряет очки с «Жироной», то команда Карло Анчелотти станет чемпионом. Хотя у «Реала» впереди важнейший ответный полуфинал Лиги чемпионов с «Баварией». Нет сомнений, что Анчелотти прибегнет к ротации. Так что потеря очков с «Кадисом» реальна. Да и какая разница? Туром раньше – туром позже: «Реал» всё равно станет чемпионом. А вот шанс выйти в финал ЛЧ только один. Но мадридцы могут взять золото уже в предстоящем туре и добавить положительных эмоций перед битвой с «Баварией».
«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»: понедельник, 6 мая, 22:00 мск
Интрига: «МЮ» и их попытки финишировать в топ-6 АПЛ
Иногда болельщиков «Манчестер Юнайтед» хочется просто пожалеть. Команда выдаёт такие нервные матчи, что сердце болит даже у сторонних зрителей. За место в зоне Лиги чемпионов «МЮ» не борется, но за топ-6 цепляется. Осталось всего четыре тура до финиша – получится у «Юнайтед» набрать победный ход и завершить чемпионат красиво? Ну и попасть в еврокубки. В следующем туре манкунианцы сыграют в гостях с «Кристал Пэлас». «Орлы» — середняк АПЛ, ни на что не претендующий. Но дома «Пэлас» способен обыграть любого. Уж тем более проблемный «МЮ». Да и в первом круге на «Олд Траффорд» сильнее оказались лондонцы – 1:0. Ждём от «Юнайтед» гостевой реванш или «Кристал Пэлас» создаст команде Эрика тен Хага проблем на концовку сезона?
«Интер Майами» — «Нью-Йорк Ред Буллз»: воскресенье, 5 мая, 2:30 мск
Интрига: Месси продолжит разнос клубов МЛС?
«Интер Майами» в первый полный сезон Лионеля Месси лидирует в МЛС. Чудо, не иначе! (сарказм) Аргентинец творит магию в Северной Америке: за семь матчей он забил девять мячей и оформил пять ассистов. Лео – лучший бомбардир МЛС и лидер по системе «гол+пас». Очередь бояться Месси — у «Нью-Йорк Ред Буллз». «Быки» в следующем туре приедут в гости к «Интер Майами». Хотя команды уже встречались один раз в нынешнем сезоне. И «Нью-Йорк» разнёс соперника со счётом 4:0. Правда, у «Интер Майами» из-за травмы не играл сам Лео. Посмотрим, что покажут «Ред Буллз» в матче с большим аргентинским боссом.