«Динамо» и «Рубин» сыграли вничью в 9-м туре РФПЛ

В заключительной встрече 9-го тура чемпионата России «Динамо» на стадионе «Арена Химки» принимало «Рубин». Командам так и не удалось открыть счёт в этом матче, который завершился нулевой ничьей.

Таким образом, по итогам девяти туров у бело-голубых в активе 13 очков, и с данным результатом подопечные Андрея Кобелева занимают седьмое место в турнирной таблице. «Рубин» же с семью зачётными баллами расположился на 12-й позиции.

В 10-м туре «Динамо» сыграет в гостях с «Крыльями Советов», а «Рубин» дома встретится с «Уралом».