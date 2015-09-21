«Динамо» и «Рубин» сыграли вничью в 9-м туре РФПЛ
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В заключительной встрече 9-го тура чемпионата России «Динамо» на стадионе «Арена Химки» принимало «Рубин». Командам так и не удалось открыть счёт в этом матче, который завершился нулевой ничьей.
Таким образом, по итогам девяти туров у бело-голубых в активе 13 очков, и с данным результатом подопечные Андрея Кобелева занимают седьмое место в турнирной таблице. «Рубин» же с семью зачётными баллами расположился на 12-й позиции.
В 10-м туре «Динамо» сыграет в гостях с «Крыльями Советов», а «Рубин» дома встретится с «Уралом».
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