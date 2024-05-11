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В «Боруссии» не планируют обсуждать новый контракт Эдина Терзича после выхода в финал ЛЧ

В «Боруссии» не планируют обсуждать новый контракт Эдина Терзича после выхода в финал ЛЧ
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В «Боруссии» пока не начинали переговоры о продлении контракта с главным тренером команды Эдином Терзичем, сообщает Sky Sport Deutschland.

По информации источника, несмотря на выход «Боруссии» в финал Лиги чемпионов, руководство дортмундского клуба не планирует обсуждать его продление. Переговоры начнутся не ранее первой половины следующего сезона.

Руководство «Боруссии» впечатлено некоторыми аспектами работы 41-летнего специалиста, однако их не устраивает пятое место в чемпионате Германии, которое команда занимает на данный момент.

Терзич возглавил «Боруссию» в июле 2022 года. Под его руководством клуб в прошлом сезоне занял второе место, набрав равное количество очков со ставшей чемпионом «Баварией» (71). Контракт специалиста с клубом рассчитан до лета 2025 года.

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