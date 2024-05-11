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«Шахтёр» просит за трансфер Георгия Судакова € 70 млн

«Шахтёр» просит за трансфер Георгия Судакова € 70 млн
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Украинский «Шахтёр» просит за трансфер полузащитника Георгия Судакова € 70 млн, сообщает итальянское издание Tuttomercatoweb.

Как сообщает издание, «Наполи» и «Ювентус» продолжают следить за игроком. Кроме двух представителей Серии А, интерес к игроку проявляют клубы АПЛ: «Челси», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин ранее рассказал, что «Наполи» в январе вёл переговоры с клубом о возможном трансфере футболиста. Донецкий клуб был готов отпустить игрока за € 50 млн и бонусы, однако «партенопеи» предложили на 10 млн меньше.

В феврале 2024 года горняки подписали с Судаковым новое соглашение, рассчитанное до 31 декабря 2028 года. В этом сезоне украинский атакующий полузащитник сыграл 32 матча за «Шахтёр», забил семь голов и отдал две передачи.

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