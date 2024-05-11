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Эммануэль Пети неожиданно ответил на вопрос, является ли Мбаппе лучшим в истории «ПСЖ»

Эммануэль Пети неожиданно ответил на вопрос, является ли Мбаппе лучшим в истории «ПСЖ»
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Бывший полузащитник «Арсенала» и «Челси» Эммануэль Пети поделился мнением о Килиане Мбаппе после вылета «ПСЖ» из 1/2 финала Лиги чемпионов от «Боруссии» Д (0:1, 0:1).

«Килиан Мбаппе покинет клуб как лучший бомбардир в истории «ПСЖ». Он был лучшим игроком в истории «ПСЖ»? Для меня нет, он был лучшим бомбардиром.

Он оставит шрам, он оставил свой след в клубе и сердцах болельщиков «ПСЖ», но во вторник и в первой игре на прошлой неделе все ожидали, что он будет главным человеком и лидером, особенно после того, что он сказал на своей пресс-конференции, и это было разочарованием.

Все ожидали, что он сделает заявление, покинет клуб на положительной ноте, и вы просто должны видеть его лицо после игры, это было большим разочарованием. Его не было видно в обеих играх», – приводит слова Пети Football Espana.

Напомним, Мбаппе объявил об уходе из «Пари Сен-Жермен» вчера, 10 мая.

Реакция Мбаппе на вопрос о поддержке «Реала» или «Баварии»

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