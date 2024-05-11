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Тухель назвал причину обсуждаемой замены Кейна в концовке матча с «Реалом»

Тухель назвал причину обсуждаемой замены Кейна в концовке матча с «Реалом»
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал о повреждениях своих игроков после матча с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов — 1:2.

«Кейн не мог продолжать. Все наши четыре атакующих игрока должны были быть заменены. У Гарри была проблема со спиной. У Гнабри снова подколенное сухожилие. Снова та же травма, она уже долго его беспокоит», – приводит слова немецкого тренера Bayern & Germany.

Отметим, что «Бавария» вылетела из Лиги чемпионов, уступив по сумме двух встреч (3:4). В финале турнира «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча пройдёт 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Отметим, что на 86-й минуте главный тренер «Баварии» Томас Тухель заменил Кейна на другого форварда Эрика Шупо-Мотинга. Три минуты спустя мадридский «Реал» сравнял счёт усилиями Хоселу после ошибки голкипера мюнхенцев Мануэля Нойера.

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