Варди: в матче с «Суонси» мяч застревал в лужах, но это английская погода
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Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди прокомментировал победу команды в матче 3-го тура английской Премьер-лиги. В родных стенах подопечные Клаудио Раньери обыграли «Суонси Сити» — 2:1, а Варди стал автором одного из голов своей команды.
«Мы были разочарованы стартом сезона, но постепенно приходим в норму. В прошлом туре сыграли вничью с «Арсеналом» и продолжаем совершенствоваться. В матче с «Суонси» мы заслужили победу. Мяч застревал в лужах, но это английская погода. Мы просто рады, что взяли три очка», — цитирует Варди ВВС Sport.
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- 23 ноября 2023
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