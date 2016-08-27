Варди: в матче с «Суонси» мяч застревал в лужах, но это английская погода

Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди прокомментировал победу команды в матче 3-го тура английской Премьер-лиги. В родных стенах подопечные Клаудио Раньери обыграли «Суонси Сити» — 2:1, а Варди стал автором одного из голов своей команды.

«Мы были разочарованы стартом сезона, но постепенно приходим в норму. В прошлом туре сыграли вничью с «Арсеналом» и продолжаем совершенствоваться. В матче с «Суонси» мы заслужили победу. Мяч застревал в лужах, но это английская погода. Мы просто рады, что взяли три очка», — цитирует Варди ВВС Sport.