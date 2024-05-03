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Червиченко: Кубок России — призрачная вещь для «Ростова», а молодых надо наигрывать

Червиченко: Кубок России — призрачная вещь для «Ростова», а молодых надо наигрывать
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мыслями о поражении «Ростова» в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Балтикой» (0:1).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
02 мая 2024, четверг. 19:15 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Аванесян – 4'    

«Если говорить о выборе состава Карпина на матч с «Балтикой», то иногда доверие к молодым важнее победы. Но мы понимаем, что победа в Кубке — условность. Даже если бы прошли «Балтику», надо ещё пройти «Спартак», который сейчас на кураже. А потом либо «Зенит», либо ЦСКА. Поэтому Кубок России — призрачная вещь для «Ростова», а ребят надо наигрывать.

Не знаю, как происходят выплаты в Кубке России, но недавно узнал, что каждая строчка в РПЛ приносит серьёзные деньги по телевизионному контракту. Не исключаю, что игры и место в чемпионате гораздо важнее для команды, которая живёт за свои деньги. Если посмотреть под этой призмой, то выбор может быть понятным.

Но даже этот состав «Ростова» проиграл случайно из-за запредельного везения «Балтики». Весь набор: с 5-10 метров бьют, попадают в перекладину и штангу, судья слепой. А «Балтика» не угрожала воротам, кроме забитого мяча. Такое бывает, что команда забивает, отбивается 90 минут и проходит дальше. Этим Кубок и интересен», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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