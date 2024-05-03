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Погребняк: «Зенит» очень вовремя объявил о новом контракте с Семаком

Погребняк: «Зенит» очень вовремя объявил о новом контракте с Семаком
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Бывший нападающий «Зенита», «Штутгарта» и «Фулхэма» Павел Погребняк прокомментировал информацию о продлении контракта Сергея Семака с санкт-петербургским клубом до 2030 года.

«Продление контракта с Семаком — это хорошая новость для болельщиков и для всех остальных. Альтернативы ему нет. Доверие со стороны руководства и порядок в раздевалке — это большой успех. Очень вовремя объявили о продлении», – приводит слова Погребняка Metaratings.

Напомним, Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под руководством Сергея Богдановича сине-бело-голубые на протяжении пяти лет подряд становились победителями РПЛ. В общей сложности при Семаке «Зенит» завоевал 10 различных трофеев. По состоянию на сегодняшний день сине-бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

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