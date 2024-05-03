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Стали известны судейские назначения на матчи 31-го тура Первой лиги

Стали известны судейские назначения на матчи 31-го тура Первой лиги
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Официальный сайт Футбольной национальной лиги (ФНЛ) объявил полные составы бригад рефери на матчи 31-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024.

«Алания» — «Шинник»: Владимир Фалов (Москва) — Алексей Ермилов (Москва), Андрей Филипкин (Екатеринбург), резервный судья — Михаил Яковлев (Москва), инспектор — Василий Правило (Краснодар), делегат — Филипп Яковлев (Москва);

«Родина» — «Арсенал»: Рафаэль Шафеев (Волгоград) – Яков Клепцов (Ростов-на-Дону), Виталий Жолобов (Волжский), резервный судья – Павел Лысенко (Йошкар-Ола), инспектор – Николай Объедков (Санкт-Петербург), делегат – Дмитрий Карабин (Москва);

«Нефтехимик» — «Енисей»: Михаил Черемных (Пермь) – Михаил Кистанов (Энгельс), Александр Приходько (Москва), резервный судья – Герман Коваленко (Казань), инспектор – Юрий Князев (Курск), делегат – Петр Петухов (Москва);

«Динамо» — «Волгарь»: Константин Аверьянов (Санкт-Петербург) – Алексей Линкин (Воронеж), Максим Каюмов (Москва), резервный судья – Роман Марнавский (Санкт-Петербург), инспектор – Андрей Комаров (Волгоград), делегат – Андрей Губарьков (Москва);

«СКА-Хабаровск» — «КАМАЗ»: Иван Сараев (Санкт-Петербург) – Андрей Пелых (Санкт-Петербург), Михаил Шпильфогель (Ленинградская область), резервный судья – Макар Янчук (Владивосток), инспектор – Сергей Андреев (Новосибирск), делегат – Владимир Крысин (Хабаровск);

«Химки» — «Сокол»: Ранэль Зияков (Набережные Челны) – Александр Чекалин (Воронеж), Степан Щербаков (Омск), резервный судья – Роман Труханович (Барнаул), инспектор – Алексей Монахов (Москва), делегат – Сергей Гуторенко (Зарайск);

«Черноморец» — «Торпедо»: Антон Анопа (Благовещенск) — Сергей Ядров (Калининград), Федор Валявин (Саратов), резервный судья — Виктор Лацвиев (Шахты), инспектор — Игорь Синер (Омск), делегат – Сергей Змиевский (Москва);

«Кубань» — «Ленинградец»: Сергей Куликов (Саранск) — Руслан Шекемов (Нальчик), Денис Мирошник (Ставрополь), резервный судья — Андрей Зубов (Ростов-на-Дону), инспектор — Андрей Иванов (Кострома), делегат — Сергей Змиевский (Москва);

«Тюмень» — «Акрон»: Евгений Галимов (Екатеринбург) — Павел Новиков (Санкт-Петербург), Альмир Хатмуллин (Московская область), резервный судья — Александр Маюн (Челябинск), инспектор — Юрий Чеботарев (Краснодар), делегат — Василий Иванов (Москва).

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