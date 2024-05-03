Жулин: пожалел, что болею за «Спартак», они стали позорно играть после Романцева

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, чемпион мира и Европы, а ныне заслуженный тренер России Александр Жулин заявил, что после ухода Олега Романцева с поста главного тренера «Спартак» стал позорно играть.

«Я с детства болел за «Спартак». Кстати, потом пожалел, что за них болею, потому что так они стали играть позорно после Романцева. Ну вот только сейчас вся надежда на Слишковича. Ну вот, в принципе, сейчас смотреть можно. Пока они убрали этого Абаскаля, ну был кошмар, конечно», — сказал Жулин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Ранее Жулин рассказал, что ему всегда хотелось стать футболистом и что в фигурном катании он оказался случайно.