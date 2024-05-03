РПЛ объявила номинантов на награду лучшему защитнику сезона-2023/2024

Российская Премьер-Лига представила шорт-лист претендентов на награду лучшему защитнику сезона-2023/2024.

В число номинантов на награду вошли 11 футболистов из девяти клубов. От московских ЦСКА и «Спартака» в список попали по два защитника.

Шорт-лист номинации защитник сезона: Дуглас Сантос («Зенит»), Хуниор Алонсо («Краснодар»), Срджан Бабич, Даниил Хлусевич (оба — «Спартак»), Мойзес, Виллиан Роша (оба — ЦСКА), Фабиан Бальбуэна («Динамо»), Наир Тикнизян («Локомотив»), Максим Осипенко («Ростов»), Игор Вуячич («Рубин»), Кирилл Гоцук («Пари Нижний Новгород»).

Напомним, по итогам сезона-2022/2023 лучшим игроком был признан Малком, тогда выступавший за «Зенит». Лучшим тренером сезона признали возглавляющего ЦСКА Владимира Федотова, а самым медийным футболистом — нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу. Лучшим вратарём прошлого сезона стал капитан ЦСКА Игорь Акинфеев.