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Александр Мостовой: ЦСКА упустил победу над «Зенитом», ничьей можно было избежать

Александр Мостовой: ЦСКА упустил победу над «Зенитом», ничьей можно было избежать
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Бывший российский футболист Александр Мостовой считает, что московский ПФК ЦСКА упустил победу в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом». Игра проходила в Москве и завершилась со счётом 1:1. Ответный матч финала Пути РПЛ Кубка России состоится в Санкт-Петербурге 15 мая.

«Игра была равная. Но ЦСКА пропустил необязательный гол в концовке, защитник или вратарь должны были забирать тот мяч. Это ничья, которую можно было избежать. По такому пропущенному мячу ЦСКА упустил победу.

У «Зенита» был половинчатый состав. Было ощущение, что ЦСКА может зацепить минимальную победу. Но замены «Зенита» выравняли игру», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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