Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хетафе — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Црвена Звезда» седьмой раз подряд стала чемпионом Сербии

«Црвена Звезда» седьмой раз подряд стала чемпионом Сербии
Аудио-версия:
Комментарии

Белградская «Црвена Звезда» досрочно стала чемпионом Сербии в сезоне-2023/2024. Это чемпионство стало для клуба седьмым подряд и 35-м в истории.

Идущий на второй строчке «Партизан» вчера, 2 мая, уступил «Войводине» со счётом 2:3 в матче 33-го тура сербской Суперлиги. В свою очередь, «Црвена Звезда» обыграла ТСЦ (2:1) и гарантировала себе первое место в турнирной таблице чемпионата. За четыре тура до финиша отрыв команды от второго места составляет 14 очков.

Сербия - Суперлига . Плей-офф чемпионов. 33-й тур
02 мая 2024, четверг. 20:00 МСК
Црвена Звезда
Белград
Окончен
2 : 1
ТСЦ
Бачка-Топола
1:0 Олайинка – 55'     1:1 Милосавлевич – 60'     2:1 Ндиайе – 75'    

Отметим, что «Црвене Звезде» предстоит сыграть с «Войводиной» в финале Кубка Сербии. Встреча состоится 21 мая. Стартовый свисток прозвучит в 21:15 мск.

Напомним, в нынешнем сезоне Лиги чемпионов «Црвена Звезда» заняла четвёртое место в группе G. Вместе с сербской командой в группе находились швейцарский «Янг Бойз», немецкий «РБ Лейпциг» и английский «Манчестер Сити».

Материалы по теме
Зделар: дерби «Партизан» — «Црвена Звезда» принципиальнее, чем ЦСКА — «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android