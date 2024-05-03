«Црвена Звезда» седьмой раз подряд стала чемпионом Сербии

Белградская «Црвена Звезда» досрочно стала чемпионом Сербии в сезоне-2023/2024. Это чемпионство стало для клуба седьмым подряд и 35-м в истории.

Идущий на второй строчке «Партизан» вчера, 2 мая, уступил «Войводине» со счётом 2:3 в матче 33-го тура сербской Суперлиги. В свою очередь, «Црвена Звезда» обыграла ТСЦ (2:1) и гарантировала себе первое место в турнирной таблице чемпионата. За четыре тура до финиша отрыв команды от второго места составляет 14 очков.

Отметим, что «Црвене Звезде» предстоит сыграть с «Войводиной» в финале Кубка Сербии. Встреча состоится 21 мая. Стартовый свисток прозвучит в 21:15 мск.

Напомним, в нынешнем сезоне Лиги чемпионов «Црвена Звезда» заняла четвёртое место в группе G. Вместе с сербской командой в группе находились швейцарский «Янг Бойз», немецкий «РБ Лейпциг» и английский «Манчестер Сити».